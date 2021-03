GGz Centraal wint Health Valley Bridge Prijs 2021

Het project ‘Stress Autism Mate (SAM)’ van GGz Centraal is met 52% van de stemmen uitgeroepen tot de winnaar van de Health Valley Bridge Prijs 2021. De prijs werd op 10 maart tijdens de plenaire slotsessie op de eerste dag van het internationale Health Valley Event in Nijmegen bekendgemaakt. GGz Centraal kan het bedrag van € 15.000 investeren in verdere ontwikkeling van hun innovatieve project in de zorg. Het bedrag is mede mogelijk gemaakt door Health Valley, Menzis en Academy het Dorp.

GGz Centraal: Stress Autism Mate (SAM)

De Stress Autism Mate is een gepersonaliseerde, lerende applicatie die de eigen regie van de cliënt met een autismespectrum stoornis ondersteunt in het omgaan met de dagelijks ervaren stress. Het project wordt breed gedragen door diverse partijen die geloven in de kracht van het ontwikkelen van e-health samen met de gebruikers.

“Wij zijn trots om met behulp van de Stress Autism Mate (SAM) cliënten te kunnen ondersteunen in het zelfstandig managen van hun stress. We doen dat door hen inzicht te geven in hun stresspatronen en hun persoonlijke tips te geven. SAM is samen met wetenschappers van TNO én met cliënten met een autismespectrumstoornis (ASS) ontwikkeld. Met deze fantastische ondersteuning van Health Valley kunnen we SAM de extra functionaliteiten geven die de app nodig heeft om deze nog persoonlijker te maken. Zo maakt SAM mensen met ASS weerbaar tegen de stress van vandaag en morgen,” aldus Yvette Roke, psychiater Emerhese Flevoland/Projectleider SAM, GGz Centraal.

Drie genomineerden

Negen zorgorganisaties uit heel Nederland streden op 17 februari met een innovatief project voor een plek in de finale van de Health Valley Bridge Prijs 2021. Daar werden door een multidisciplinaire jury en overige aanwezigen de drie genomineerden gekozen: A PROMISE to prevent blindness van UMCG, Stress Autism Mate van GGz Centraal en Voice Coaching van Zorgbalans.

Publieksstemming

Vervolgens was het aan het publiek om te bepalen welke zorginnovatie de Health Valley Bridge Prijs 2021 het meest verdient. Op de website van het Health Valley Event werden ruim 2600 stemmen uitgebracht in de online publieksstemming. GGz centraal kreeg 52% van de stemmen. De nummers twee en drie waren Zorgbalans en UMCG met respectievelijk 28% en 20% van de stemmen.

Bevorderen innovaties bij zorgorganisaties

De Health Valley Bridge Prijs 2021 prijs is dit jaar voor de derde keer uitgereikt aan een zorginstelling om daarmee een steuntje in de rug te geven om samen met ondernemers te innoveren om de zorg te verbeteren. De Health Valley Bridge prijs is speciaal voor zorgaanbieders, actief in cure en/of care. Waarbij ze in projecten door middel van technologie, zorg dichterbij de eigen leefomgeving van de patiënt brengen wordt gebracht, met als doel om langer zelfstandig te kunnen blijven functioneren.

Bron: Health Valley Netherlands