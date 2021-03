Wat is het effect van drugs op je lichaam?

Het is algemeen bekend, dat het gebruik van verschillende soorten drugs een negatief effect heeft op je lichaam. Dit betekent dat het verstandig is om in een zo vroeg mogelijk stadium af te kicken. Drugs, in welke vorm dan ook, kunnen erg verslavend zijn. Het maakt dat afkicken van wiet, of bijvoorbeeld afkicken van alcohol steeds lastiger zal worden. Daarbij kunnen de verschijnselen die horen bij het afkicken steeds intenser worden. Er zijn gelukkig verschillende organisaties die hulp kunnen bieden op het moment dat je af wilt kicken. Op deze pagina lees je meer over de schadelijke effecten van drugs op je lichaam.

Verslavende werking van verschillende soorten drugs



Zoals reeds beschreven werd, hebben drugs een heel verslavende werking. Het maakt dat je na het gebruik van drugs al snel nog een keer drugs wilt gebruiken. Vaak hangt het samen met een depressief gevoel. Drugs helpen je het verdriet of de depressieve gedachten uit te schakelen. Zodra de drugs zijn uitgewerkt, keren de negatieve gevoelens terug. Het maakt dat de verleiding erg groot wordt om nogmaals drugs te gebruiken.

Effect van gebruik drugs wordt kleiner



Het feit dat je steeds vaker naar drugs grijpt als je negatieve gevoelens ervaart, maakt dat de werking van een bepaalde drug afneemt. Waar het voorheen voldoende was om twee of drie biertjes te drinken, moet je al snel naar iets grijpen wat zwaarder is om hetzelfde prettige gevoel te ervaren. Hier schuilt het gevaar van een verslaving, daar ook het schadelijke effect van de hogere concentratie drugs groter is.

Verlies van je bewustzijn door drugs



Uiteindelijk kunnen de drugs ertoe leiden, dat je het bewustzijn tijdelijks verliest. Iets wat grote gevolgen kan hebben, wanneer je in je eentje thuis bent. Tegelijkertijd kan ook je bewustzijn veranderen. Je ziet de wereld op een hele andere manier, dan dat deze in werkelijkheid is. Dit effect treedt onder meer op bij het gebruik van drugs als LSD, hasj en wiet. Doordat je de wereld anders ziet dan dat deze in werkelijkheid is, kun je dingen doen die je normaliter nooit gedaan zou hebben. Denk aan een agressieve reactie op anderen, jezelf pijn doen, enzovoorts.

In het geval van alcohol kan je lichaam zelf verslechteren. Denk aan je lever die beschadigd raakt, wanneer je een grote hoeveelheid alcohol tot je neemt. Door tijdig af te kicken kun je de negatieve gevolgen van drugs beperken.

