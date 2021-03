Saxenburgh en Politie Oost Nederland leggen werkafspraken vast voor hulpverlening

De Politie Oost Nederland en het Saxenburgh Medisch Centrum hebben deze week een overeenkomst getekend over wederzijdse hulpverlening. Enerzijds over hoe de politie Saxenburgh zal bijstaan als medewerkers, patiënten of bezoekers te maken krijgen met agressie binnen de muren van het ziekenhuis, anderzijds over het delen van informatie door Saxenburgh bij het hulpverlenings- en opsporingswerk van de politie.

In het convenant is een eenduidige handelwijze vastgelegd, zodat alle betrokkenen op dezelfde wijze de gedragsregels hanteren. Het medisch beroepsgeheim gaat daarbij altijd voor het opsporingsbelang.

Al vele jaren bestaat er een goede samenwerking tussen Saxenburgh en de politie in Hardenberg en Ommen (vallend onder Eenheid Oost Nederland). Deze contacten zijn ontstaan vanuit het Programma Veilige Publieke Taak. Saxenburgh en toenmalig regiopolitiekorps IJsselland kregen ruim tien jaar geleden landelijke bekendheid door hun gezamenlijke destijds unieke aanpak.

Zij legden toen al afspraken vast over de uitwerking van het agressie- en incidentenprotocol van Saxenburgh en de rol daarin van de politie.

Bewustzijn

Michael Hullegie, teamchef basiseenheid Vechtdal: “Samenwerkingsafspraken met partners zijn niet nieuw voor de politie. De politie bezoekt frequent om verschillende redenen ziekenhuizen, zo ook in Hardenberg. Bij dat bezoek is een complex juridisch kader van toepassing. Dat kader biedt bevoegdheden, maar geeft ook grenzen aan. Dit convenant is voor ons een belangrijk hulpmiddel om meer bewustzijn te creëren over ieders rol en verantwoordelijkheden, die wij ook vanzelfsprekend respecteren.”

Veiligheid

Denk bij een bezoek van de politie aan het ziekenhuis aan een ongeval, hulpverlening, opsporing, of het afnemen van een bloedproef. De politie kan ook langskomen op verzoek van Saxenburgh, als de veiligheid van de aanwezigen in gevaar is, als er kans bestaat op ernstige schade of bijvoorbeeld wanneer bij lichamelijk onderzoek wapens of drugs worden aangetroffen. Wouter van der Kam, voorzitter van de Raad van Bestuur van Saxenburgh: “Als werkgever vinden wij een veilige werkomgeving van groot belang. Als deze veiligheid wordt verstoord door incidenten, zal vanuit ons agressieprotocol altijd een krachtig signaal worden afgegeven naar de dader. Hiermee en met de afspraken met de politie, laten wij zien dat medewerkers na een incident nooit alleen komen te staan. Juist in deze tijd met coronabesmettingen en veel onzekerheid, werken wij samen aan veilige zorg in de regio.”

Bron: Saxenburgh Medisch Centrum