Nieuwe directeur voor Schildklier Organisatie Nederland

Per 15 maart 2021 heeft Schildklier Organisatie Nederland (SON) een nieuwe directeur. Marlies Mohr is het nieuwe gezicht van deze patiëntenorganisatie. Zij volgt na achtenhalf jaar Rietje Meijer op.

SON heeft alle vertrouwen in Marlies Mohr als nieuwe directeur. Ze brengt namelijk dertig jaar werkervaring mee, binnen verschillende vakgebieden. Zo heeft ze ruime ervaring als ondernemer, maar deed ze ook jarenlang ervaring op in de gezondheidszorg, onder andere als afdelingshoofd chirurgie in een ziekenhuis. Na zeven jaar in de gezondheidszorg stapte ze over naar een communicatiebureau, waar ze ruim zeven jaar de directie voerde. Naast haar werk zet Mohr zich altijd in voor verschillende maatschappelijke organisaties. Zo is ze op dit moment ook secretaris van de cliëntenraad van het Alexander Monro Ziekenhuis.

Positief begin



Mohrs nieuwe functie als directeur van SON brengt haar ruime ervaring én interesse bij elkaar. Dat is een van de redenen waarom zij enorm heeft uitgekeken naar deze dag: ‘Tijdens de gesprekken met het bestuur, toekomstige collega’s en vrijwilligers werd ik steeds enthousiaster over SON. Achtenhalf jaar lang groeide deze stichting onder leiding van Rietje Meijer uit tot de huidige professionele patiëntenorganisatie. Ik zie een grote betrokkenheid van al haar stakeholders, een professionele website en ervaren vrijwilligers. Zo’n sterke organisatie is een positief begin voor mij als nieuwe directeur. Ik wil mij dan ook vol energie inzetten voor alle mensen met een schildklieraandoening.’

Samen sterk



SON is blij met de komst van haar nieuwe directeur, maar ook dankbaar voor de jarenlange professionele en enthousiaste inzet van Rietje Meijer. ‘Speel je rol in het veld, investeer in samenwerking en wees zichtbaar’, was haar motto. Daarmee zette ze SON stevig in het veld als belangenbehartiger voor schildklierpatiënten. Vanwege de coronarestricties nam het bestuur onlangs samen met een aantal medewerkers en vrijwilligers online afscheid van oud-directeur Meijer.

Bron: SON