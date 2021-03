Stress bij Syrische kinderen grote zorg

Nu een generatie kinderen uit Syrië alleen maar oorlog heeft gekend, maakt kinderrechtenorganisatie Save the Children zich ernstig zorgen om de mentale gezondheid van kinderen. In een onderzoek uitgevoerd in Nederland, Turkije, Libanon, Jordanië en Syrië blijkt dat ook het ontbreken van toekomstperspectief in Syrië zorgt voor een onveilig gevoel bij kinderen.

Niet meer tot rust komen

Pim Kraan, directeur van Save the Children: “Wat we vaak zien is dat kinderen die in een oorlogssituatie opgroeien aan zóveel stress en narigheid worden blootgesteld, dat hun lichaam soms niet meer tot rust kan komen. Op de korte termijn kunnen er gedragsproblemen ontstaan. Kinderen laten bijvoorbeeld agressief gedrag zien of trekken zich juist terug. Op de lange termijn is er een verhoogd risico op het ontwikkelen van een depressie of ernstige angststoornissen.” Het versterken van mentale weerbaarheid en psychosociaal welzijn is hierbij van cruciaal belang.

De organisatie werkt daarom samen met UNICEF en War Child o.a. op scholen met klassen ‘nieuwkomers’ aan de mentale gezondheid van kinderen die gevlucht zijn. Nadia Moussaid, ambassadeur van Save the Children: “Praten over hun ervaringen is voor kinderen vaak moeilijk, zeker als dat in een nieuwe taal is. Door sport en spel leren ze dat hun emoties er mogen zijn. Ze mogen verdrietig of boos zijn. Dat er op dat moment iemand is die een arm om hen heen slaat is cruciaal.”

Aandacht voor mentale problemen

Ook speciaal gezant voor mentale gezondheid en psycho-sociale steun bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken Paul Bekkers beaamt dat aandacht voor de mentale problemen van kinderen die gevlucht zijn niet iets extra’s is. “Het moet meegenomen worden in noodhulpprogramma’s. Wij ondersteunen Save the Children hier in. Er is een groot stigma op mentale problemen, maar de oplossingen hoeven ook niet altijd zo moeilijk te zijn. Via sport en spel bereik je al veel.”

Syrische kinderen met oorlogservaringen zien overigens wel toekomst in Nederland. De mogelijkheid om te studeren en een baan te krijgen, versterkt hun welzijn en gevoel van veiligheid. Volgens het onderzoek van Save the Children is aandacht voor de mentale gezondheid hard nodig. En ook de Nederlandse regering zou daar meer in moeten investeren, is de oproep. Mensen kunnen deze oproep ondertekenen op de website van Save the Children. De petitie-oproep [1] : Geef kinderen hun jeugd terug! (savethechildren.nl) staat hier. *Uit veiligheidsoverwegingen gebruiken wij in het rapport niet de echte namen van de kinderen. [1] https://actie.savethechildren.nl/petitie-geef-kinderen-hun-jeugd-terug

Bron: Save the Children