ARQ Centrum’45 integreert als eerste ggz-instelling de ggz-appwijzer in patiëntportaal

Medio januari lanceerden branchevereniging de Nederlandse GGZ en stichting MIND de website www.ggzappwijzer.nl. Op deze website kunnen patiënten en behandelaren zien hoe apps voor een betere psychische gezondheid scoren op betrouwbaarheid, veiligheid en gebruikersvriendelijkheid. Een voorziening in de behoeften van behandelaren en patiënten, die al enige tijd op zoek waren naar overzicht en inzicht in het grote aanbod van mentale gezondheidsapps. ARQ Centrum’45 wilde deze informatie nog beter ontsluiten voor haar patiënten en integreerde de appwijzer in hun patiëntportaal Quli. Per 10 maart 2021 is de ggz-appwijzer binnen Quli met één klik toegankelijk voor iedere ARQ Centrum’45 patiënt.

De ggz-appwijzer is gerealiseerd met behulp van de VIPP GGZ regeling en stelt ruim 50 beoordeelde apps ter beschikking. Deze variëren van apps die je helpen ontspannen of beter slapen tot apps die je leren om te gaan met angstklachten of het creëren van dagstructuur. ARQ Centrum’45 behandelt mensen met complexe psychotraumaklachten die het gevolg zijn van vervolging, oorlog en geweld. Gedurende de behandeling en nazorg van deze complexe psychische klachten kunnen gezondheidsapps ondersteuning bieden.

De integratie van de ggz-appwijzer app in het patiëntportaal van ARQ Centrum’45 zorgt ervoor dat patiënten eenvoudig en veilig inzicht krijgen in de beschikbare apps. De apps zijn voorgeselecteerd en beoordeeld door ervaringsdeskundigen, behandelaren en het Britse bedrijf Orcha, dat gespecialiseerd is in het beoordelen van gezondheidsapps. Patiënten kunnen zien wat de beoordeling is van behandelaren en van objectieve veiligheidscriteria. ARQ Centrum’45 heeft een vervolgselectie gemaakt voor de categorieën welke relevant zijn voor de eigen patiënten. Daarnaast heeft ARQ Centrum’45 besloten om alleen apps met een door de organisatie gekozen minimale score te laten zien. Hierdoor krijgen patiënten een te overzien aantal van de beste apps te zien.

Samen naar betere zorg

In eerste instantie starten sommige patiënten wat twijfelachtig aan hun online behandeling. Later zien veel patiënten echter de voordelen van de e-health ondersteuning middels online modules en apps.

“Geestelijke gezondheidszorg op afstand is een uitdaging, maar het kan én werkt,” aldus Tim Wind, Programmamanager e-health, ARQ Centrum’45. “’Wat werkt is per patiënt weer verschillend. Sommige patiënten merken juist nú, tijdens deze corona-lockdown, dat online hulp voor hen beter werkt.”

Patiënten ervaren onder andere dat ze zelf meer energie kunnen stoppen in hun eigen behandeling en op proef kunnen ondervinden en vaststellen of een online behandelmodule werkt. Dit alles thuis in hun eigen vertrouwde omgeving. Hierdoor hebben patiënten nog meer regie over hun eigen zorg en neemt het de stress weg die patiënten mogelijk ervaren bij behandeling op een locatie buitenshuis.

Tim Wind vult aan, “Door meer regie te pakken, wordt het ‘zwarte gat’ om de patiënt heen kleiner. Meer regie biedt meer houvast en geeft een goed gevoel. Ook aan de kant van de behandelaar zitten voordelen. Het proces van samenwerking en innovatie wordt versterkt en je palet aan instrumentarium wordt vergroot. Wij vinden het zeer belangrijk dat patiënten zelf kunnen bepalen welke e-health zij zélf graag willen inzetten om aan zichzelf te werken. De ggz-appwijzer is hier een belangrijk startpunt voor.”

Kettingreactie van integratie ggz-appwijzer

Hoewel de effectiviteit van veel apps nog niet is bewezen, zorgt het gebruik van de apps er wél voor dat de patiënt meer regie neemt en ervaart over zijn eigen behandeling. Deze wending lijkt zo’n positief effect te hebben op de patiënt, dat ARQ Centrum’45 het gebruik van de apps heeft omarmd en steeds meer integreert.

“Door het initiëren van en participeren in verschillende innovatieve e-Health platforms en projecten proberen wij het succesvol gebruik van e-Health, wat leidt tot efficiëntere zorg en een beter resultaat voor de patiënten, te vergroten,” aldus Ruud Jongedijk, Geneesheer-Directeur / Directeur Zorg bij ARQ Centrum’45. “Het integreren van de ggz-appwijzer in ons patiëntportaal is een mooi voorbeeld van een doorontwikkeling binnen onze digitale innovaties. Met deze eerste implementatie, die we samen hebben gerealiseerd met MIND, proberen we een voorbeeld te zijn en andere instellingen te motiveren en stimuleren de ggz-appwijzer ook in hun eigen portalen en/of PGO’s te integreren.”

Nog meer verbeteringen in de pijplijn

Naast de integratie van de ggz-appwijzer lanceert ARQ Centrum’45 op korte termijn nog enkele andere verbeteringen. Vanaf april dit jaar zal ook de volgende informatie worden ontsloten via het patiëntportaal: samenwerken aan het behandelplan, inzicht in correspondentie, inzicht in komende gemaakte afspraken, inzicht in openstaande vragenlijsten en het opvragen van MedMij zorginformatiebouwstenen (zib’s). De ontsluiting van deze informatie geeft patiënten nog meer grip op de eigen behandeling door alle informatie op één plek te hebben.