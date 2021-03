Snapchat-functie voor welzijn en psychische gezondheid ‘Here For You’ wordt gelanceerd in Nederland

In partnership met MIND Young, een initiatief van de organisatie MIND, biedt de nieuwe Snapchat-functie ondersteuning bij psychische gezondheid

Vandaag lanceert Snap Inc. in samenwerking met MIND Young “Here For You”, een nieuwe functie op Snapchat voor welzijn en psychische gezondheid. De functie biedt ondersteuning en hulpmiddelen aan Snapchatters die in de app zoeken naar onderwerpen gerelateerd aan psychische problemen. In verschillende video’s besteedt MIND Young aandacht aan onderwerpen die momenteel relevant zijn voor jongeren als het gaat om hun psychische gezondheid: burn-out, depressie, angst, verslaving en eetstoornissen.

Psychische gezondheid

Uit onderzoek dat werd gedaan naar hoe Snapchatters en hun vrienden hun psychische gezondheid ervaren bleek dat een grote meerderheid van de jongeren worstelt met verschillende uitdagingen op het gebied van psychische gezondheid, waaronder stress, depressie en angst. Snapchatters gaven aan dat ze tijdens moeilijke perioden als eerste bij vrienden aankloppen, omdat ze hen als één van de meest positieve dingen in hun leven beschouwen.

Here For You is vanaf nu beschikbaar in Nederland. Door in de app te zoeken naar onderwerpen als ‘piekeren’, ‘stress’, ‘anorexia’ of ‘depri’, komen Snapchatters uit bij verschillende video’s van MIND Young. Iedere video begint met een jong persoon die de psychische problemen beschrijft, gevolgd door tips om deze signalen bij jezelf of dierbaren te herkennen. De video’s verwijzen kijkers door naar de website van MIND, waar Snapchatters terecht kunnen voor hulp en meer informatie als zij psychische problemen ervaren.

Enorm geïnspireerd

“Bij Snap zijn we enorm geïnspireerd door hoe belangrijk echte vriendschappen zijn bij het ondersteunen van gezondheid en geluk. We zien in deze wereld met social distancing meer dan ooit dat vriendschap en verbinding essentieel zijn voor ons welzijn. Here For You geeft onze community handvatten om signalen bij zichzelf en dierbaren te herkennen en biedt hulp bij hoe daarmee om te gaan.

We zijn erg dankbaar dat we samen mogen werken met MIND, een organisatie met een schat aan kennis en ervaring als het gaat om jongeren en psychische gezondheid en welzijn. We hopen dat deze waardevolle content Snapchatters helpt om het gesprek aan te gaan met vrienden en dat ze meer op elkaar zullen letten”, aldus Jennifer Park Stout, VP Global Public Policy, Snap.

Praten helpt echt

Sander Slootmaker, projectleider MIND Young: “Aan alle kanten horen we dat psychische klachten onder jongeren toenemen, ook door COVID-19. Met name jongeren die al psychische klachten hadden hebben het nu vaak zwaar, en wij willen er als organisatie voor hen zijn en hen de gelegenheid bieden om zo vroeg mogelijk te praten met mensen die ze vertrouwen, om ernstiger psychische problemen te voorkomen. We moeten er écht voor zorgen dat niemand met psychische klachten zich alleen voelt en/of zich schaamt, want praten helpt echt bij het vinden van begrip en hulp. Daarom zijn wij ook zo blij met deze samenwerking met Snapchat: door hulp en informatie te bieden waar de jongeren zijn en elkaar ontmoeten hopen we (zelf)stigma en schaamte te doorbreken.”

Snap lanceerde de Here For You in maart 2020 in een aantal andere landen, om in te spelen op de angst en stress die mensen ondervonden door COVID-19. Snap werkte samen met Young Minds, The Samaritans en de Diana Award in het Verenigd Koninkrijk, Active Minds, Because of You, Crisis Text Line en Seize the Awkward in de Verenigde Staten en de Manas Foundation en Mariwala Health Initiative in India.

Bron: MIND