Nederlands biotechbedrijf Leyden Labs haalt 40 miljoen euro op voor het bestrijden van bestaande en toekomstige virussen

Het Nederlandse biotechbedrijf Leyden Labs kondigt vandaag een succesvolle Series A investeringsronde aan. GV, voorheen Google Ventures, F-Prime Capital, Casdin Capital en Brook Byers investeren 40 miljoen euro in Leyden Labs. Het bedrijf richt zich op overeenkomsten tussen virusfamilies om de mensheid te beschermen tegen bekende en toekomstige virussen. Leyden Labs is in juni 2020 opgericht door Koenraad Wiedhaup, Jaap Goudsmit, Ronald Brus en Dinko Valerio. De oprichters hebben eerdere successen behaald in de biotech met onder andere Crucell, waar platforms zijn ontwikkeld die nu aan de basis staan van het Janssen COVID-19 vaccin.

De uitbraak van COVID-19 heeft iedereen overvallen en enorm beperkt. De huidige aanpak met gedragsregels en vaccins is noodzakelijk, maar inherent reactief en onvoldoende om de wereld op een toekomstige uitbraak voor te bereiden. Leyden Labs werkt daarom aan een proactieve aanpak die bescherming biedt tegen een breed scala aan virussen, zoals griep- en coronavirussen. COVID-19, maar ook de eerdere uitbraken van SARS en MERS horen allemaal bij de familie van coronavirussen. De meeste aanpakken richten zich op een specifiek virus, zoals de vaccins tegen COVID-19, maar Leyden Labs is vernieuwend door de hele virusfamilie te bestrijden en zo brede bescherming te bieden aan vele bekende en nieuwe virussen tegelijk.

Naar schatting komen er momenteel wereldwijd 1,7 miljoen onontdekte virussen voor. Hiervan zouden volgens IPBES, het VN-platform voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten, zeker zeshonderdduizend virussen het vermogen hebben om mensen te infecteren. Daarnaast worden we ook bedreigd door mutaties van virussen die we al kennen, zoals het griepvirus. Het is dan ook niet de vraag of, maar wanneer een eerstvolgende uitbraak plaats zal vinden.

“Het is indrukwekkend hoe snel vaccins tegen COVID-19 zijn ontwikkeld afgelopen jaar, maar de gevolgen van de pandemie op de volksgezondheid en de economie zijn gigantisch. Als we producten kunnen ontwikkelen die onmiddellijk bescherming bieden tegen bekende, muterende en nieuwe virussen, kunnen we huidige en toekomstige pandemieën en virale infectieziekten bestrijden en mensen helpen een fantastisch leven na te streven,” zegt Leyden Labs oprichter en CEO Koenraad Wiedhaup. “We werken aan deze belangrijke en ambitieuze missie met een geweldig team van ervaren en nieuwsgierige biotech ondernemers en wetenschappers.”

