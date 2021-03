Obesitas Centrum Spaarne Gasthuis wordt Baria Nederland

Obesitas Centrum Spaarne Gasthuis krijgt een nieuwe naam — ‘Baria Nederland moet het grootste expertisecentrum van Nederland worden’ Baria Nederland. Dát is de nieuwe naam van het Obesitas Centrum van het Spaarne Gasthuis. “We willen het grootste expertisecentrum van Nederland worden op gebied van ernstig overgewicht. Bij die ambitie hoort een nieuwe naam,” aldus Sjoerd Bruin, chirurg bij Baria Nederland. Meer dan een miljoen Nederlanders lijdt aan ernstig overgewicht. Het bariatrisch team van het Spaarne Gasthuis heeft in de afgelopen twaalf jaar zo’n 10.000 mensen in heel Nederland geholpen. Door maagverkleiningsoperaties verloren zij gewicht waarmee zij belangrijke stappen zetten naar een betere gezondheid. Bariatrisch chirurg Sjoerd Bruin legt uit: De patiënten die wij opereren zijn “het topje van de ijsberg”. Het zijn mensen die tientallen kilo’s te zwaar zijn en vaak jarenlang verschillende pogingen hebben ondernomen om zelf of met hulp van een diëtist of psycholoog af te vallen. Sommige van onze patiënten kunnen goed afvallen maar komen altijd weer aan met een “bonus”. Als ze naar ons centrum komen, is dat veelal een laatste poging om toch een gezond gewicht te kunnen bereiken.”



Extreem overgewicht brengt volgens Bruin bij de meeste patiënten ook andere aandoeningen met zich mee, zoals suikerziekte, hart en vaatziekten, slaapapneu, leververvetting en artrose. ”Met een operatie tegen ernstig overgewicht kunnen ook veel ziektes worden voorkomen.”





Vertrouwen



De afgelopen twee jaar is het team van specialisten in het Spaarne Gasthuis enorm uitgebreid. Bruin: “Ons multidisciplinaire team bestaat uit internisten, psychologen, bariatrisch chirurgen, diëtisten, plastisch chirurgen, fysiotherapeuten, verpleegkundig specialisten en doktersassistenten. De groei van het team vraagt om een eigen naam en identiteit. Daarmee bieden we onze patiënten een vertrouwde omgeving, een plek waar zij zich op hun gemak voelen.” Onlangs startten zij met dit team ook een eigen polikliniek in het Amsterdam UMC en voert het team samen met het AMC toonaangevend internationaal wetenschappelijk onderzoek naar overgewicht. “Met Baria Nederland willen wij onze expertise verder inzetten om meer bewustzijn te creëren voor het groeiende probleem dat obesitas heet.”





STZ-erkenning



De zorg voor patiënten met ernstig overgewicht in het Spaarne Gasthuis is beoordeeld als ‘topklinische zorgfunctie’ door de Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen [STZ]. Dit is een erkenning voor supra regionale, excellente zorg, onderzoek en opleiding voor de patiënt met ernstig overgewicht in het Spaarne Gasthuis. Bruin: “Patiënten krijgen met deze erkenning de bevestiging dat ze bij Baria Nederland op het juiste adres zijn voor de behandeling én nabehandeling van ernstig overgewicht. Onze aanpak is gericht op de individuele patiënt en alle benodigde zorg is onder één dak gebracht.”

Bron: Baria Nederland