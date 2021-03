Zomertijd tips, zo help je je biologische klok

Vannacht van zaterdag 28 op zondag 29 maart wordt de zomertijd weer ingevoerd De klok wordt om 2 uur een uur vooruit gezet, van 2 naar 3 uur. Door de zomertijd kunnen we in de zomer ‘s avonds een uur langer van het daglicht profiteren. Maar niet iedereen is daar blij mee. Op zondagmorgen is ieders biologische klok een beetje in de war. Als je ‘s zondags altijd om 9.00 uur opstaat, is het licht van buiten dat van 8.00 uur. Je biologische klok geeft aan dat het nog te vroeg is om op te staan.

Overgang naar zomertijd

Sommige mensen hebben last van de overgang naar zomertijd omdat de klok abrupt verzet wordt. De meeste mensen hebben na twee dagen de biologisch klok weer gelijk met de tijd. Want na het verzetten van de klok loopt je biologische klok eigenlijk nog een beetje achter.Uit onderzoek blijkt dat mensen die er gevoelig voor zijn de eerste dagen met het nieuwe uur een minder goed werkend geheugen hebben. Ook zijn ze minder alert. Het is al eens aangetoond dat er meer verkeersongelukken gebeuren vlak na het ingaan van de zomertijd.

Symptomen kunnen vermoeidheid, geheugenverlies, desoriëntatie, gezwollen handen en voeten, hoofdpijn, spijsverteringsproblemen, draaierigheid en enzovoorts zijn. Maar wat kan je daar nu aan doen. Volg deze simpele tips en je zult er minder last van hebben van de overgang naar zomertijd.

Tips

Zet je horloge na 18.00 uur alvast op de zomertijd, dit kan werkelijk helpen om meer aan de nieuwe tijd te wennen! Drink geen alcohol of cafeïnehoudende dranken tijdens de overgang. Eet licht maar strategisch. Onthoud dat maaltijden met veel proteïnen je eerder wakker houden, koolhydraten je slaperig maken en je door vettig voedsel wat traag kunt worden. Sommige mensen zweren bij melatonine omdat deze bij een jetlag de slaap zou bevorderen maar in praktijk raakt je biologische klok hier nog meer van in de war. Neem dan de medicijnen in op de tijden die u gewend bent. Neem maandag vrij om rustig te acclimatiseren.

Zomertijd en medicatie



Neem dan de medicijnen in op de tijden die u gewend bent. Eens per kaar neemt u ze een uurtje te vroeg en eens per jaar neemt u uw geneesmiddelen wat te laat in. Geen probleem. U hoeft dus niet te schuiven met uw innametijden. Bij vragen of twijfel kan het beste de apotheek worden geraadpleegd.



De zomertijd gaat elk jaar in het laatste weekeinde van maart in en eindigt in het laatste weekeinde van oktober. (ezelsbruggetje: in het VOORjaar gaat de klok een uur VOORuit).

In de nacht van de volgende zaterdag op zondag 29 maart zetten we de klokken een uur vooruit. In de hele Europese Unie begint de zomertijd in de nacht van zaterdag 28 maart, zondag 29 maart. De klok wordt één uur vooruit gezet om 2 uur, dus van 2 naar 3 uur.



Introductie Zomertijd



Zomertijd werd geïntroduceerd, zodat we langer van het daglicht konden genieten. Ongeveer 40% van de mensen zegt ongeveer een dag nodig te hebben om te wennen aan zomertijd. En minstens één op de tien Nederlanders is echt behoorlijk van streek als de klok een uur vooruit wordt gezet en minstens een week nodig heeft om weer in het juiste ritme te komen. Het blijkt ook dat vrouwen meer moeite hebben om zich aan de zomertijd aan te passen dan mannen. Daarnaast is de conversie naar zomertijd en terug verwarrend bij mensen die medicatie gebruiken.



De overgang naar zomertijd verstoort onze biologische klok en kan ons ritme verstoren. Gelukkig wordt niet iedereen geraakt of uit het ritme gehaald door het instellen van de zomertijd.



Bezorgdheid

Burgers zijn bezorgd over de tweejaarlijkse klokwijziging die het begin en het einde van de zomer markeert. Veel onderzoeken hebben echter geen sluitend resultaat gegeven, maar wijzen wel op negatieve effecten op de volksgezondheid. Al langer gaan stemmen op in de Europese Commissie om de zomertijdrichtlijn grondig te herzien en eventueel af te schaffen.

Richtlijn over zomertijdregelingen, die in 2001 in werking is getreden, biedt een geharmoniseerde datum en tijd voor het begin en het einde van de zomer in de EU, met als doel de interne markt te helpen effectief te functioneren. <

Analyse

De analyse liet ook geen oorzakelijk verband zien tussen verkeersveiligheid en zomertijd. De fysieke gevolgen van de uurwisseling voor mensen zijn er, maar meestal gaat het om kleine kwalen die niet lang duren. Onderzoekers van de Universiteit van Turku in Finland zagen in de zomertijd dat het vooruit of achteruit bewegen van de klok tijdelijk de kans op een beroerte verhoogt. Ze vergeleken de medische gegevens van ziekenhuispatiënten tussen 2004 en 2013.



Na verzetten klok meer beroertes

Hier bekeken ze het percentage beroertes van 3.033 patiënten die in de week na de zomer of winter in het ziekenhuis waren opgenomen en om het percentage beroertes van 11.801 patiënten die twee weken eerder of later zijn opgenomen.



De studie toont aan dat het risico hoger is in de week na de verandering van de klok, vooral in de eerste twee dagen. In de onderzochte groep was het percentage dat een ischemische beroerte had, waarbij plotselinge neurologische tekorten werden geproduceerd die langer dan een uur duurden, 8 procent hoger.