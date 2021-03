‘Gehandicaptenzorgsector, gelijk maar niet hetzelfde’

De corona-alarmbellen rinkelen al bijna 200 dagen

De overheid legde mensen en organisaties in de gehandicaptenzorg drastische en algemeen geldende beperkingen op naar aanleiding van de coronacrisis. De sector en de samenleving zijn daar ver in meegegaan. Velen in de sector vonden dat dat te ver ging. Teveel was het uitgangspunt dat alle mensen hetzelfde zijn. Ze zijn gelijk, maar niet hetzelfde.

Veel medewerkers en organisaties hebben geworsteld met het strikt toepassen van de algemene maatregelen en regels. Maatwerk hebben ze te vaak niet geleverd, het kon niet. Ze hebben er soms ook spijt van dat ze uit angst voor sancties niet-passende regels hebben toegepast. Dat leidde dan tot verkrampt handelen geleid naar cliënten, naasten en medewerkers.

Gehandicaptenzorg kan en wil graag meer maatwerk

Een volwassen sector als de gehandicaptenzorg en samenleving horen eigenlijk niet vanuit angst voor sancties te handelen, maar vanuit eigen waarden en deskundigheid en vertrouwen op de kennis en kunde van alle betrokkenen. De gehandicaptenzorg kan en wil graag meer maatwerk leveren. Velen in de samenleving willen dat ook. Dat vraagt dat er naar elkaar geluisterd wordt en dat argumenten gehoord worden. Dat klinkt idealistisch, maar de uitzondering mag niet de meerderheid regeren.

Waarom

In het afgelopen coronajaar waren begrip, betrokkenheid en meeleven belangrijker dan regels en sector. Maar begrip, betrokkenheid en meeleven werd niet altijd gevoeld in deze sector. Duidelijkheid over het ‘waarom’ van de maatregelen in ‘gewone’ mensentaal met de achterliggende waarden via verhalen geïllustreerd had het verschil maken.

Dit is een expertquote van Henk Nies van Vilans, in het kader van ANP Expert Support. Henk Nies is Directeur Strategie en Ontwikkeling bij Vilans.

Bron: ANP Expert Support