SoloPartners: Minister de Jonge met nieuwe wetgeving wil af van zzp’ers in de zorg

Minister de Jonge sprak zich afgelopen vrijdag bij het programma Meldpunt uit tegen het bestaan van 135.000 zorgprofessionals. ZZP’ers zijn in de zorg helemaal geen zzp’er volgens de minister en horen in loondienst. Er komt wetgeving dat er alleen nog in loondienst gewerkt kan worden in de zorg, aldus de Jonge.

In een uitzending van Meldpunt Max wordt minister de Jonge geïnterviewd en schetst hij zijn visie van de toekomst van verpleeghuiszorg en thuiszorg. Het personeelstekort passeert als onderwerp de revue en minister de Jonge weet te vertellen dat hij af wil van zzp’ers. Sterker nog, er zou via wetgeving geprobeerd worden om zzp’ers weer terug te krijgen in loondienst, door het werken als zzp’er onmogelijk te maken, dat meldt SoloPartners op haar nieuwssite.

SoloPartners stelt dat het niet vanzelfsprekend is dat na beëindigen van zzp-schap zorgprofessionals wel weer in loondienst gaan. En dat dergelijke wetgeving geen oplossing is voor de arbeidsmarktproblematiek in de zorgsector.

Kwaliteit werkgeverschap faalt..

Door eerdere actieplannen van de minister van VWS, de Jonge zijn medewerkers massaal uit dienst gaan. Bijna de helft van alle medewerkers verlaat binnen twee jaar het dienstverband. De kwaliteit van het werkgeverschap staat fors onder druk, aldus de commissie die hier onderzoek naar deed. Het werken in de zorg is niet aantrekkelijk geworden. De minister rept hier echter met geen woord over.

De cijfers van SoloPartners

Onze voorlopige cijfers over 2019 laten zien dat de groep inschrijvingen bij de KvK met 11% is gegroeid. Het lijkt neer te komen op 14.000 ingeschreven zorgprofessionals in 2019. Het totaal blijft rond de 135.000 professionals schommelen. De kracht van de instroom in het zzp-schap neemt steeds verder toe. Het meest recente onderzoek van SoloPartners laat zien dat de groep zzp’ers over het algemeen de meest ervaren professionals betreft. Gemiddelde werkervaring zit tussen de 15 en 20 jaar. Achter iedere zzp’er zit dus een ervaren zorgprofessional.

Denkfout

Zelfstandige zorgprofessionals zijn niet genegen om terug te keren in loondienst. In het onderzoek van SoloPartners geeft 73% van de ondervraagden onder haar 13.000 leden aan de zorg te verlaten als zij niet als zzp’er kunnen blijven werken. En zo is de cirkel weer rond: omdát het werkgeverschap zo belabberd is, worden professionals zzp’er en keren mensen niet terug in dienstverband. De minister negeert dus de onderliggende signalen waarom de professional niet meer in dienst wil.

Minister de Jonge duwt ervaren professionals de zorg uit

Het onmogelijk maken van werken als zzp’er zal ervaren en kostbare zorgprofessionals uit de zorg doen verdwijnen. SoloPartners zal zich fors verzetten tegen deze plannen. SoloPartners heeft de steun van 13.000 zorgprofessionals. Ze staan niet toe dat de zzp’er in de zorg wordt gedemoniseerd en wordt geblokkeerd. Wat kun jij doen?

