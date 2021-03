Donderdag 1 april 2021

Promotie (UvA), 10.00 uur, online

Xiaoxia Shi: Gentherapie bij erfelijke leveraandoeningen



Shi bestudeerde nieuwe behandelingen voor twee ernstige erfelijke leverziekten: Crigler-Najjar syndroom type 1 en progressieve intrahepatische cholestase type 3. De behandelingsmogelijkheden voor deze aandoeningen zijn beperkt.

Enige optie

Voor de meeste patiënten is een levertransplantatie de enige optie. In haar proefschrift gaat Shi in op de oorzaak, de pathologie en de behandelingen van de leverziekten. Ze gaat in op de genetische achtergrond en onderzocht de effectiviteit en mogelijkheden van gentherapie.

New Avenues in Gene Therapy for Inherited Liver Disease

Bron: Amsterdam UMC