Hoe beïnvloedt overprikkeling het leven van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel?

Vanaf 2000 werd het begrip “overprikkeling” in kleine kring door de oprichter van Hersenletsel- Uitleg – Ariana van Schaaijk – gebruikt voor een reeks van specifieke en alarmerende klachten die zich kunnen voordoen na het verkrijgen van een hersenaandoening. Deze term werd door zorgprofessionals en anderen herkend en begrepen.

In 2013 werd de website Hersenletsel-Uitleg.nl gelanceerd. De website trok vanaf het begin de belangstelling van veel mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel die zich herkenden in de klachten van hersenletsel met ook klachten geduid als overprikkeling. Hersenletsel-Uitleg concludeerde uit de reacties op de website, dat er wereldwijd veel mensen waren met vergelijkbare klachten. De term “Overprikkeling bij een Niet Aangeboren Hersenletsel”, korter “Overprikkeling bij NAH” deed zijn intrede in een bredere kring.

De oprichter en het inmiddels bijeengebrachte team van Hersenletsel-Uitleg signaleerden aanvullend, dat de klachten van “Overprikkeling bij NAH” ziekmakend en sociaal invaliderend waren. In het team van Hersenletsel-Uitleg zitten naast inhoudsdeskundigen ook ervaringsdeskundigen.

Het is een definitie van overprikkeling bij Niet Aangeboren Hersenletsel, omdat we met het bestuderen van de andere groepen andere vragen beantwoord wilden zien. Toch bevestigen de vragen van de tweede groep die van de eerste groep.

“Overprikkeling” lijkt een containerbegrip te zijn geworden, waarbij de ene mens het duidt als: ‘ik ben moe na een werkdag, en laat me even met rust’ en de ander het woord overprikkeling gebruikt als in de zin van prikkelbaarheid /geïrriteerdheid en een volgende zegt dat hij door overprikkeling van zintuigen niet kan deelnemen aan de samenleving en er gehandicapt door is geraakt.

Met dit onderzoek werden o.a. de lange hersteltijden en de ziekteklachten aangetoond. Uit alle vragen bleek de ernstig bemoeilijkte participatie op alle fronten. Onze aanbeveling is dat dit gevolg van NAH een aparte naam krijgt, omdat het zich onderscheidt van wat de samenleving is gaan verstaan onder overprikkeling na een dag werken of prikkelbaar zijn.

Bij “Onderzoeksmethoden” hebben we gewezen op de noodzaak om de vragenlijst te valideren. Daartoe is uitbreiding van het aantal respondenten in een vervolgonderzoek gewenst. In dat vervolgonderzoek kan er aandacht besteed worden aan het onvoldoende serieus genomen worden van de invaliditeit die mensen met hersenletsel dagelijks ondervinden. Met name de fysieke onmogelijkheid om deel te nemen aan alle vormen van maatschappelijk leven (werken, winkelen, sociale contacten, recreëren etc.) blijkt te vaak niet te worden onderkend, evenals de invloed van de woon- of verblijfsomgeving.

Het is daarom belangrijk dat beleidsmakers onderzoeken welke aanpassingen en tegemoetkomingen de maatschappij hen kan bieden.

Dat is zeker nodig als we ons realiseren dat er volgens de laatst bekende cijfers circa 130.000 mensen per jaar hersenletsel oplopen en er op dat moment circa 500.000 mensen met hersenletsel zijn (https://www.Hersenletsel-Uitleg.nl/informatie/alles-over-hersenletsel/cijfers-en-feiten).

Mevr. Dr. Marij Schüsler-van Hees, onderzoeksbureau Soffos

In samenwerking met mevr. Ariana van Schaaijk (neurologieverpleegkundige niet praktiserend) en mevr. José A.P. van Haastrecht (bedrijfsarts niet praktiserend)

februari ’21 Onderzoeksbureau Soffos in samenwerking met team Hersenletsel-Uitleg

