Zorgregio Sleutelnet kiest voor veilige mailoplossing van Zivver

LUMC: ‘Deze stap laat zien dat wij als zorgregio privacy van data zeer serieus nemen’

Zivver, leverancier van oplossingen voor veilige communicatie, is de nieuwe partner van zorg-koepelorganisatie Sleutelnet. Vanaf vandaag kunnen alle participanten van Sleutelnet gebruik maken van de veilige mailoplossing van Zivver. Zorgaanbieders die deelnemen aan Sleutelnet, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, apotheken en patiënten kunnen dankzij Zivver privacygevoelige informatie veilig en gemakkelijk verzenden. In de zorg ligt het gevaar van het aantal datalekken die ontstaan via mail schrikbarend hoog, met de nieuwe veilige mailoplossing zal de kans op datalekken en misbruik van patiëntengegevens drastisch afnemen.

Sleutelnet is een samenwerkingsverband van meer dan 36 vooruitstrevende zorgpartijen in de regio Zuid-Holland Noord, dat zich richt op het optimaliseren van informatie-uitwisseling tussen de zorgverleners. Hieronder vallen onder andere Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Marente, GGZ Rivierduinen en Alrijne Zorggroep. Een belangrijk onderdeel van de krachtenbundeling is de inzet van slimme ICT-oplossingen die een veilige gegevensuitwisseling garanderen.

Zivver vervangt de oude mailoplossing van Sleutelnet, Sleutel-mail genaamd. Deze mailoplossing voldeed niet aan nieuwe privacywetten en scoorde laag op gebruiksgemak. Zivver voldoet wel aan deze eisen, en biedt bovendien de mogelijkheid om berichten die per ongeluk naar de verkeerde persoon zijn gestuurd, terug te trekken. Daarnaast controleert Zivver de mail en bijlagen vóór verzenden op gevoelige informatie, en waarschuwt de mailer gebruik te maken van de veilige-mailoptie als dat nodig is. Deze, en andere slimme beveiligingsopties, zijn ook te gebruiken voor gezamenlijke mailboxen.

Jasper van Sambeek, directeur van Sleutelnet, is enthousiast over de nieuwe veilige mailoplossing. “Een werkgroep ICT-projectleiders van de grootste zorgpartijen uit de regio heeft Zivver vooraf getest en vond de oplossing heel overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. Bovendien is het ook eenvoudig te implementeren. Het voordeel van één veilige mailoplossing voor alle zorgaanbieders in de regio, is dat niet alleen zorgspecialisten, maar ook patiënten wennen aan een platform dat altijd dezelfde stappen vereisen. Uniformiteit zorgt voor duidelijkheid, er is bijvoorbeeld ook met alle leden afgesproken welke informatie altijd veilig verstuurd wordt. Om zeker te weten dat de informatie alleen door de juiste persoon ingezien kan worden, gebruiken we tweefactor-authenticatie.”

Kees Brobbel, Manager Zorg Informatisering, LUMC: “Met Zivver is gekozen voor een vooruitstrevende, professionele partner op het gebied van databeveiliging – bovendien is de software zeer gebruiksvriendelijk. Deze stap laat zien dat wij als zorgregio privacy van data zeer serieus nemen en met deze samenwerking voorkomen we datalekken op een effectieve manier. LUMC was een van de weinige partijen die de geplande datum voor livegang niet konden halen. Ondanks dat zorgpartners klaar stonden om live te gaan, is er toch gekozen voor de gezamenlijkheid. Alle zorgpartners in de regio gaan nu live met Zivver. Een prachtig staaltje teamwerk. Dat is de kracht van het collectief.”

Zivver kan met één druk op de knop gebruikt worden vanuit Outlook of Gmail. De oplossing is niet voorbehouden aan enkele werknemers, maar beschikbaar voor iedereen in de organisatie die mailt. Dat is essentieel, onderschrijven ook de cijfers van Autoriteit Persoonsgegevens (AP) die jaar na jaar melden dat de aantal datalekken in de zorg het hoogste zijn.

