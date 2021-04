Lancering pocketversies ‘Chirurgie’ door arts en auteur Gwen Vuurberg

Arts en redacteur? dr. Gwen?Vuurberg overhandigt tijdens een digitale lancering op 1 april het eerste exemplaar van de pocketversies ‘Chirurgie’ aan chirurgen prof. Marc Besselink en prof. Olivier Busch. Deze chirurgen hebben Vuurberg geholpen in de periode waarin zij naast geneeskundestudent zelf patiënt was. Het inspireerde haar om als arts altijd het belang van de patiënt voorop te stellen en dit boek te schrijven. Een team van zeventien geneeskundestudenten werkte aan het boek.

Van patiënt naar redacteur

Redacteur dr. Gwen Vuurberg schreef het nieuwste boek over chirurgie in samenwerking met vier auteurs. Uitgeverij Compendium Geneeskunde vroeg haar om de lead te nemen. Medeoprichter drs. Romée Snijders van uitgeverij Compendium zegt: “Gwen’s ervaring met chirurgie als patiënt en arts maakte het een makkelijke keuze. Daarnaast is Gwen al langer bij Compendium betrokken. Zij zat in de redactie van de boekenreeks Compendium Geneeskunde 2.0 en is al op jonge leeftijd (tijdens haar studie geneeskunde!) gepromoveerd. Ook studeerde zij eerder fysiotherapie. Er zijn weinig mensen die zoveel weten en zo precies kunnen werken als Gwen.”

Keuze voor geneeskunde

Vanwege een operatie moest Vuurberg op haar 21e?een pauze nemen van haar opleiding (fysiotherapie) en van sport.?Deze ervaring bevestigde?de keuze voor de studie Geneeskunde. Tijdens de studie en?coschappen?werd zij wederom ziek en bleek ze?opnieuw tweemaal?een operatie nodig te hebben.?Vuurberg: ”Hoewel het een zware periode is geweest waarin veel is gebeurd, heb ik er ook ontzettend veel van geleerd. Ik ben altijd eerlijk geweest?over mijn medische situatie?tegen coschap?opleiders?en tijdens sollicitatiegesprekken.?Hierbij vond ik vooral begrip in plaats van de afwijzing die ik zo vreesde.?Ik?heb het?gevoel dat aandacht?vragen voor eigen gezondheid?in de zorg een taboe is, terwijl het?juist?zo belangrijk is om ook goed voor onszelf te zorgen.”

Van naslagwerk naar twee pockets Chirurgie met praktische aanvullingen

Compendium Geneeskunde trok landelijke bekendheid als uitgever met hun gelijknamige boekenreeks. Deze werd met 25.000 verkochte exemplaren het naslagwerk voor iedereen in de Nederlandse en Belgische zorg, van student tot specialist, verpleegkundigen en andere mensen in de zorg. Vijf jaar geleden werd het bedrijf opgericht door (de toen nog studerende) Veerle Smit en Romée Snijders.

De pocketversies Chirurgie die op 1 april 2021 worden uitgebracht, behandelen de disciplines GE-chirurgie en vaatchirurgie uit het naslagwerk Compendium Geneeskunde 2.0. De zeventien geneeskundestudenten en artsen vulden de boeken aan met essentiële aandoeningen op het gebied van GE-, vaat-, mamma-, schildklier-, thorax- en transplantatiechirurgie. De twee boeken zijn gedrukt als paperback pocketversie en passen in de witte doktersjas.

Lancering pocketversies Chirurgie

Op 1 april 2021 om 20.00 uur zal de (digitale) lancering plaatsvinden van de pocketversies Chirurgie. Redacteur en arts dr. Gwen Vuurberg overhandigt het eerste exemplaar aan chirurgen prof. Marc Besselink en prof. Olivier Busch die haar tweemaal met spoed opereerden in de periode dat zij, als arts in opleiding, tegelijk ook patiënt was.

