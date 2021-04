Patiëntveiligheid in endoscopie verder verbeteren

PENTAX Medical’s online hygiëne-evenement biedt platform voor kennisuitwisseling

Infectiepreventie is cruciaal in endoscopie. Nauwe samenwerking met experts is essentieel om hun inzichten te verzamelen en te zorgen dat de hygiëneoplossingen van PENTAX Medical gebaseerd zijn op de behoeften van artsen en patiënten. Voortbouwend op de inzichten die gegenereerd werden tijdens de multidisciplinaire panel discussie in 2019 in Augsburg, organiseerde PENTAX Medical onlangs hun eerste online hygiëne-evenement. Vier endoscopie-experts bespraken wijzen waarop hygiënevoorschriften en -handleidingen geoptimaliseerd kunnen worden om patiëntresultaten te verbeteren.

PENTAX Medical zet zich in om de hygiëne-uitdagingen van medische instrumenten aan te pakken door nieuwe oplossingen te bieden, processen te optimaliseren en feedback uit de markt te integreren. Michael Unger, PENTAX Medical General Manager Marketing, Product and Business Development EMEA, licht toe: “In gesprek gaan met experts, zoals tijdens het online hygiëne-evenement, biedt ons marktinzichten. Dit helpt ons ervoor te zorgen dat onze oplossingen gestoeld zijn op de behoeften van medische professionals om de patiënt op de best mogelijke manier te behandelen. Wij focussen op de strategische doelstellingen onder de Triple Aim. Dit houdt in dat we oplossingen willen bieden die de klinische resultaten verbeteren, de ervaring en tevredenheid van de gebruiker versterken, terwijl de klinische waarde wordt gemaximaliseerd.”



De ontwikkeling van de medische endoscopie gaat veel sneller dan die van de richtlijnen om de hygiëne van medische apparatuur te waarborgen. Prof. Marco Bruno, Afdelingshoofd Gastro-enterologie & Hepatologie, Erasmus MC, Rotterdam, legt uit: “Het is belangrijk om uitgebreid onderzoek te doen naar hygiënetoepassingen. De uitkomsten van deze onderzoeken bieden medische professionals de handvatten om patiëntveiligheid te verbeteren en richtlijnen te vernieuwen. Met als resultaat een grotere acceptatie van de richtlijnen. Artsen zijn immers enkel bereid richtlijnen te volgen die wetenschappelijk zijn onderbouwd.”



Tijdens de multidisciplinaire paneldiscussie benadrukten de experts het belang van erkenning van de cruciale rol van de medewerkers op de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA). De experts riepen op tot meer investering in opleiding van deze professionals. Bekijk onderstaande video voor de belangrijkste inzichten van het hygiëne-evenement of lees verder.

Investeren in mensen, verbeterde processen en nieuwe technologieën

Marjon de Pater-Godthelp, Voorzitter van ESGENA en Hoofd Verpleegkundige aan het Amsterdam UMC, pleitte voor een gedegen opleiding voor verwerkingspersoneel en gesimplificeerde gebruiksinstructies voor de sterilisatie van endoscopen. Paul Caesar, Reprocessing and Infection Control Leader EMEA bij PENTAX Medical Europe, onderschreef het belang van de juiste training voor het personeel op de CSA. PENTAX Medical werkt aan gesimplificeerde gebruiksinstructies en biedt opleidingsprogramma’s op maat om professionals te ondersteunen.



Prof. Bruno zette de plenaire discussie voort en legde uit dat voor de preventie van endoscoopgerelateerde infecties samenwerking en continue monitoring noodzakelijk is. Hierbij is nauwe samenwerking tussen de endoscopieafdeling en de CSA essentieel.



Prof. Didier Lepelletier, Hoofd van de CSA en Professor aan het Universitair Medisch Centrum in Nantes, Frankrijk, deelde waardevolle inzichten op basis van zijn ervaring met de verwerking van flexibele endoscopen. Prof. Lepelletier benoemde de toegevoegde waarde van het PlasmaTYPHOON en PlasmaBAG system, voor droging en opslag va endoscopen. Zijn team constateerde een verbetering in de kwaliteit van de steekproeven na de invoering van het systeem. Een conformiteit van 40% in 2013 vóór de invoering van het PlasmaTYPHOON- en PlasmaBAG-systeem, ten opzichte van 84% in 2019 na de invoering van het systeem.1



PENTAX Medical’s belangrijkste doel is het risico’s op infecties te minimaliseren, klinische resultaten te verbeteren, ervaringen van de gebruiker te versterken en de productiviteit van de gezondheidszorg te verhogen. Door oplossingen te bieden zoals de DEC™ Duodenoscope, instrumenten voor eenmalig gebruik en het PlasmaTYPHOON en PlasmaBAG system, biedt PENTAX Medical zorgverleners een portfolio van hygiëneoplossingen om de infectiepreventie en patiëntveiligheid binnen de endoscopie te verbeteren.



Endoscopie is een gebied dat steeds belangrijker wordt als diagnostisch instrument en therapeutische interventie. De experts aanwezig bij de paneldiscussie hebben zich gecommitteerd te blijven pleiten voor wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen, opleidingen voor CSA-personeel en nieuwe hygiëne-innovaties – met patiëntveiligheid in endoscopie als hun grootste prioriteit.