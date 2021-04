Reinier de Graaf opent eerste drive-in OK van Nederland

Het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft opent vandaag de eerste drive-in OK van Nederland. Op het dak van de bezoekersparkeergarage is extra operatiecapaciteit gerealiseerd in een nieuw innovatief centrum. Deze zogenaamde drive-in OK is uniek en richt zich op patiënten die chirurgische ingrepen in dagbehandeling ondergaan. In het nieuwe OK-complex staat een team van toegewijde zorgprofessionals klaar om de best mogelijke zorg te leveren: laagdrempelig, gastvrij en bovenal efficiënt. Na behandeling kunnen patiënten direct weer naar huis via de parkeergarage. Vanaf 8 april worden de eerste ingrepen uitgevoerd.

Zorg van de toekomst

Het Reinier de Graaf ziekenhuis bouwt met het nieuwe OK-complex aan de zorg van de toekomst. Directievoorzitter Carina Hilders: “De komende jaren moeten we zorg nog veel beter laten aansluiten bij de behoefte van de patiënt. Deze drive-in OK is daar een mooi voorbeeld van. Iedereen wil zo lang mogelijk gezond blijven. Maar mocht je toch zorg nodig hebben, dan staan we in het Reinier de Graaf klaar met de best mogelijke zorg, afgestemd op de wensen en zelfredzaamheid van de patiënt. Ons nieuwe OK-complex is zo georganiseerd dat patiënten snel weer naar huis kunnen om het leven op te pakken zoals zij dat willen. Deze visie gaat het Reinier de Graaf ziekenhuis de komende jaren verder door ontwikkelen.“

Gastvrije omgeving

In het nieuwe OK-complex is bewust gekozen voor een onderscheidende setting. Caroline van Herpen, Manager OK: “Vanwege het bijzondere karakter van dit complex doen we er alles aan om een ontspannen en gastvrije sfeer te creëren voor patiënten, zodat we hen zo prettig en efficiënt mogelijk door hun ingreep begeleiden. De aankleding van de ontvangstruimtes heeft daarom meer weg van een sfeervolle huiskamer dan van een ziekenhuis. Patiënten komen binnen via de parkeergarage en gaan na hun ingreep, zodra zij voldoende zijn uitgerust, direct weer naar huis.”



Unieke locatie

Het OK-complex is gebouwd op de bestaande bezoekersparkeergarage. Frank Bouhuis, directeur Strategisch Vastgoed: “Vanwege die unieke ligging is bij de bouw gebruikgemaakt van een speciale constructie, die geen trillingen van rijdende auto’s doorlaat naar de OK’s. Eerder is bij de bouw van het ziekenhuis en de parkeergarage al rekening gehouden met deze uitbreidingsmogelijkheid. De nieuwe OK’s staan ook via een luchtbrug in verbinding met het ziekenhuis. Zo vormt dit nieuwe complex samen met de bestaande gebouwen een logisch en functioneel geheel.”



Juiste zorg op juiste plek

Vanwege de veranderende zorgvraag gaat het Reinier de Graaf ziekenhuis (complexe) zorg en ingrepen sterker concentreren op de hoofdlocatie in Delft. In Voorburg, waar een nieuwe moderne polikliniek wordt gebouwd, en in Naaldwijk kunnen patiënten nog steeds terecht voor poliklinische spreekuren, controles en diagnostiek. Zo zorgen we op al onze locaties voor laagdrempelige zorg, dicht bij de patiënt.

Op de groepsfoto v.l.n.r.: Caroline van Herpen (Manager OK), Nicole van den Ham (Teammanager OK), Patricia Vis – van Lier (Regieverpleegkundige dagbehandeling), Carina Hilders (Directievoorzitter) en Frank Bouhuis (Directeur Strategisch Vastgoed).

Bron: Reinier de Graaf Ziekenhuis