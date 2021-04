FNV: Minister Van Ark positief over FNV-voorstel voor Covid-19 fonds

Minister Van Ark voor Medische Zorg en Sport heeft vandaag positief gereageerd op de brief die de FNV haar en minister De Jonge gisteren stuurde over een Covid-19 fonds. Zij wil dit breder trekken dan alleen voor zorgpersoneel. ‘Dit is heel mooi nieuws’ zegt Kitty Jong, vicevoorzitter FNV. ‘Eerder stelden wij al voor dat er een fonds moest komen voor medewerkers in zorg en welzijn, die op het werk besmet zijn geraakt met het coronavirus en daar financiële schade door hebben opgelopen. Minister Van Ark verwees toen alleen naar het al bestaande particuliere ZWiC-fonds voor zorgpersoneel dat op de Intensive Care heeft gelegen.’

Inventarisatie

Onlangs is de FNV ook gestart met een inventarisatie van besmettingen en financiële schade bij medewerkers in andere sectoren dan zorg & welzijn. Ook daar hebben werknemers door moeten werken tijdens de coronacrisis en meer risico op besmetting gelopen. Jong:’Het is fijn dat minister Van Ark ons bredere verzoek voor compensatie aan werknemers in álle sectoren nu gehonoreerd heeft. Ondanks dat het gesprek van vandaag specifiek over zorgpersoneel ging.’

Tot oplossingen komen

Bij de FNV melden zich inmiddels steeds meer medewerkers uit de sector zorg & welzijn die tijdens de eerste golf besmet zijn geraakt en nu langer dan een jaar ziek zijn. Ze kunnen tot 30% terugvallen in salaris. Ook vanuit andere sectoren komen inmiddels de eerste signalen binnen. Minister Van Ark heeft toegezegd dat zij haar huiswerk goed gaat doen om tot oplossingen te komen voor compensatie van inkomensachteruitgang en extra kosten. Ze wil dit interdepartementaal aanpakken.

‘De minister heeft nog niet aangegeven op welke termijn zij met een voorstel kan komen, maar realiseert zich dat er nu al veel werknemers geconfronteerd worden met inkomensachteruitgang. De FNV verwacht dat zij dit met prioriteit zal oppakken. Dit gezien haar uitgesproken betrokkenheid op het feit dat veel werknemers in vitale beroepen er gewoon staan als Nederland ze nodig heeft’, zegt Jong.

Bron: FNV Zorg & Welzijn