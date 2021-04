Buig twijfel om naar zelfliefde Instagram-icoon deelt 15 levenslessen

Instagram-sensatie Alexandra Elle (1,1 miljoen volgers) deelt in haar boek Na regen komt zonneschijn in 15 levenslessen hoe je twijfel ombuigt naar zelfliefde.



Door haar eigen verhaal te delen, van tienermoeder tot succesvolle en gelukkige entrepreneur, is Alexandra een voorbeeld voor velen en een geloofwaardige inspiratiebron. Wees sterker dan de belemmeringen op je pad, vind zelfvertrouwen en leef vanuit overvloed – wat het leven ook brengt. Warm, eerlijk, en vol inzichten over verlies, angst, lef, liefde en heling. Een heerlijke herinnering dat na regen altijd zonneschijn komt.

KELLY WEEKERS, auteur van de bestseller Happy Life 365, zegt:

‘Ik volg het werk van Alexandra al jaren…. Elk hoofdstuk voelt als een gesprek met een goede vriendin; vol bemoedigende woorden en de juiste vragen en reminders die je doen groeien in zelfliefde en kracht. Een prachtig cadeau voor jezelf of een ander.’



ALEXANDRA ELLE is auteur, wellness-consultant en podcast-host. Ze is schrijver geworden toen ze merkte dat schrijven tijdens therapie en het bijhouden van een dagboek een helende werking kunnen hebben. Ze geeft workshops en leidt over de hele wereld retraites waarin ze anderen aanmoedigt via verhalen en gedichten hun stem en hun waarheid te vinden. Het is haar missie anderen deelgenoot te maken van hoe je voor jezelf kunt zorgen, en een gemeenschap op te bouwen door middel van taal en literatuur. Ze woont in Washington D.C. met haar man en kinderen.



Na regen komt zonneschijn | In 15 vriendelijke lessen van twijfel naar zelfliefde | Alexandra Elle | 9789021583273 | € 20,- | 26 mei 2021

Bron: Kosmos