‘De arts weet altijd wat het beste is voor patiënten’

Misverstanden – Palliatieve zorg

Rob Bruntink schrijft in het artikel ‘Misverstanden – Palliatieve Zorg’ over de top tien hardnekkige misverstanden binnen zorg in de laatste fase van het leven. Een verhelderende lijst waar feiten van fabels worden gescheiden. Echter, naast de 10 beschreven misverstanden moet dit 11e misverstand niet onderschat worden. Het belang daarvan is in coronatijd benadrukt.

Nog niet verankerd

Palliatieve zorg is nog niet verankerd in de medische basis- en vervolgopleidingen. De focus ligt vaak nog op maximaal behandelen en opgeven is daarbij geen optie. Toch is het leven niet maakbaar en het sterven onafwendbaar. Het besef komt steeds meer dat tot het einde proberen het overlijden uit te stellen beter tijdig ingewisseld kan worden voor ruimte scheppen voor een waardig levenseinde.

Zowel voor patiënten als voor artsen kan het moeilijk zijn om dat gesprek op het juiste moment aan te gaan. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor Shared Decision Making en Advance Care Planning. Daar hebben patiënt en arts een verantwoordelijkheid in en leidt tot wederzijds begrip en passende keuzes. Dat is cruciaal op het moment dat de arts/patiënt relatie het meest op de proef wordt gesteld. Bovendien staan arts en patiënt niet meer alleen. In dit soort processen blijkt de inbreng door andere professionals in de medische en verpleegkundige als ondersteunend.

Dit is een expertquote van Amnon Weinberg, ZBVO, in het kader van ANP Expert Support.

Bron: ANP Expert Support