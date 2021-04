‘Gratis zonnebrandcrème tegen huidkanker is stap in de goede richting’

Dermatologen: ‘Gratis zonnebrandcrème en meer schaduwplekken tegen huidkanker’ | ANP

Er moeten meer schaduwplekken komen en op veel meer openbare plaatsen moet gratis zonnebrandcrème worden verstrekt.

Voorkomen is beter dan genezen, dat gaat zeker op voor huidkanker. Zonneschade kan huidkanker veroorzaken, waaronder de meest ernstige vorm, het melanoom. Veel mensen weten dat wel, maar zijn zich onvoldoende bewust van de risico’s.

Huidkanker komt helaas steeds vaker voor. Bij jonge mensen tussen de 15 en 39 jaar is melanoom de tweede meest voorkomende vorm van kanker. Ook bij een laag stadium kunnen patiënten jaren later, soms zelfs 20 jaar later, nog uitzaaiingen krijgen.

In deze tijd van het jaar is vaak al zonnig, en heeft de zon ook al veel kracht. Veel mensen denken dat zonneschade alleen ontstaat als je verbrandt in de zon, maar het kan ook optreden als je alleen maar bruin wordt. Het is dus belangrijk om je altijd goed te beschermen, en niet in de volle zon te gaan als je dat kunt vermijden. Wees alert, ook bij de voorjaarzon en ook als het niet zo warm is.

Om zonneschade te voorkomen, is het goed om de zon te mijden op het heetst van de dag, regelmatig te smeren met zonnebrandcrème, en bij verandering van moedervlekken de huisarts te raadplegen. Meer schaduwplekken en gratis zonnebrandcrème, zijn een stap in de goede richting.

Dit is een expertquote van Djura Piersma, Medisch Spectrum Twente, in het kader van ANP Expert Support. Djura Piersma is internist-oncoloog met bijzondere aandacht voor melanomen

Bron: ANP Expert Support