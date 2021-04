Verbonden met jouw te vroeg geboren baby dankzij de NeoZorg app

Het Maasstad Ziekenhuis en het Ikazia Ziekenhuis lanceren een nieuwe app die de ouders van pasgeboren baby’s op de afdeling Neonatologie helpt bij de zorg voor hun baby. Met de NeoZorg app blijven ze, ook als ze even niet in het ziekenhuis kunnen zijn, door middel van berichten en foto’s in contact met hun baby. “Dat geeft je even die verbinding die je ook nodig hebt om alles te doorstaan en het vol te houden.”

Verpleegkundigen kunnen via de NeoZorg app 24 uur per dag berichtjes, foto’s en video’s sturen naar de ouders, zodat zij altijd weten hoe het met hun kind gaat. “Stel dat de baby niet in slaap wil vallen, maar een ouder moet weg om het zusje van school te halen, dan kunnen we met een foto laten weten dat hun baby alsnog lekker ligt te slapen”, legt kinderneonatologie verpleegkundige Manouk de Leeuw van het Ikazia Ziekenhuis uit.

Alle informatie op één plek

Daarnaast is in de app deskundige, betrouwbare en praktische informatie te vinden, die afkomstig is van de eigen kinderartsen, verpleegkundigen, het psycho sociaal team, fysiotherapeuten en lactatiekundigen. “De NeoZorg app is een mooie innovatieve toepassing voor beide ziekenhuizen, waar gezins- en ontwikkelingsgerichte zorg centraal staan”, aldus Karl Foets, directeur patiëntenzorg van het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam. “Een opname op de afdeling Neonatologie heeft veel impact en brengt zorgen en onzekerheden met zich mee voor ouders. Via de app kunnen zij zich, op een voor hen handig moment, alle informatie eigen maken. Zo kunnen zij zich goed voorbereiden op de bezoeken van de arts en gerichter vragen.”

NeoZorp app



De NeoZorg app is uitgebreid getest door ouders van te vroeg geboren kinderen. Zij zijn erg enthousiast over de app, zeker op de momenten dat ze even niet bij hun baby in het ziekenhuis kunnen zijn. “Dan bevind je je in twee hele verschillende werelden. Hoe mooi is het dan dat je een foto krijgt van jouw kindje en een berichtje dat zijn voeding goed is gegaan. Dat geeft even die verbinding die je nodig hebt om alles te doorstaan en om het ook vol te houden”, zegt een van hen.

Dagboek



In de app kunnen ouders ook een persoonlijk dagboek over hun baby bijhouden. Dit dagboek is beveiligd en alleen toegankelijk voor anderen als ze daarvoor door de ouders worden uitgenodigd. Die kunnen besluiten om het met familie en vrienden te delen. “De NeoZorg app stelt familieleden in staat om mee te leven met de ouders en hun baby in een tijd waarin zij alle steun nodig hebben, die ze kunnen krijgen. De familie kan betrokken zijn en de ouders steunen, zonder dat deze steeds opnieuw van alles uit hoeven te leggen. Dat is heel prettig”, aldus Wietske Vrijland, lid van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis.

PATH, voorbereid ouderschap



De NeoZorg app is een onderdeel van het internationale project PerinAtal menTal Health (PATH). PATH is bedoeld om aanstaande en kersverse ouders te helpen zich voor te bereiden op het krijgen van een kind en op de opvoeding van het kind vanaf de geboorte. Binnen PATH werkt het Maasstad Ziekenhuis als Nederlandse partner samen met partners in Engeland, Frankrijk en België. Alle activiteiten binnen PATH worden Europees gesubsidieerd door het Interreg 2 Zeeën-Programma.

Het Maasstad Ziekenhuis is onderdeel van de ‘Coöperatie Zorg op Zuid’. Het werkt in dat kader intensief samen met het Ikazia Ziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het Spijkenisse Medisch Centrum. Het Maasstad Ziekenhuis is tevens onderdeel van de Santeon groep, een landelijke samenwerking van zeven topklinische ziekenhuizen die het doel hebben de zorg steeds beter te maken.

Bron: Maasstad Ziekenhuis