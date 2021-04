Fien Vermeulen host speciaal event Helen Dowling Instituut:

“Heb je te maken met kanker, zelf, in je omgeving of vanuit je werk?”

Dan mag je dit event niet missen!”

Op je 21ste horen dat je kanker hebt en niet meer beter wordt: het overkwam Fien Vermeulen, bekend van Qmusic. Terwijl zij haar uitvaart al aan het plannen was, kreeg ze goed nieuws: ze ging toch niet dood. Maar als je al zo ver bent met afscheid nemen, pak je de draad niet zomaar op. Fien kreeg vreselijke paniekaanvallen. Een posttraumatische stress-stoornis, bleek bij het Helen Dowling Instituut.

22 april

Dankzij de therapie lukte het Fien om haar leven weer op te pakken. Omdat het HDI het verschil heeft gemaakt in haar leven, is ze trots dat ze donderdag 22 april de host is van het speciale online event van het HDI: ‘Wat werkt voor wie in de psycho-oncologie?’

Fien kijkt persoonlijk enorm uit naar het event. “Ik heb zo ongelofelijk veel gehad aan het Helen Dowling Instituut.

Ik zat er compleet doorheen

Toen ik in therapie kwam zat ik er compleet doorheen. Ik had waanideeën, werd echt gek in mijn hoofd. Zag ik bijvoorbeeld mijn hoofd vol krullen in de spiegel, terwijl ik compleet kaal was door de chemo. Ik dacht echt: als het zo moet, hoeft het leven van mij niet meer. Elke keer wist de therapeut mij er doorheen te helpen, hoe erg ik er ook doorheen zat. Ik durf er niet aan te denken wat er was gebeurd als ik niet bij het HDI was beland. Ik hoop dat dit event ervoor zorgt dat de drempel om hulp te zoeken lager wordt, dat meer mensen weten dat er professionals zijn waar je terecht kunt als je ernstige problemen hebt na kanker.”

Over Marije van der Lee

Prof. dr. Marije van der Lee werkt sinds 2007 bij het HDI als gz-psycholoog en hoofd wetenschappelijk onderzoek. In juni 2020 is zij benoemd tot bijzonder hoogleraar. Zij bekleedt de leerstoel ‘Wat werkt voor wie in de psycho-oncologie?’ bij Tilburg University. Meer over Marije van der Lee

Over het Helen Dowling Instituut

Het Helen Dowling Instituut (HDI) is sinds haar oprichting in 1988 een toonaangevend instituut op het gebied van de psycho-oncologie. Het HDI biedt professionele psychologische zorg aan mensen die als patiënt of naaste getroffen zijn door kanker. Daarnaast verricht het HDI wetenschappelijk onderzoek en biedt het scholing vanuit de Helen Dowling Academie. hdi.nl

Bron: Helen Dowling Instituut