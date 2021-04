NSWZ: 50+ en mensen met lichamelijke klachten nu de vergeten doelgroep in zwembaden

Nu de versoepelingen in het zicht van de haven liggen nemen de zorgen bij 50+ers toe. Mensen met lichamelijke klachten zoals: rugklachten, reuma, last van de spieren, advies van dokter/fysiotherapeut om te bewegen in warm water, klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat, stress gerelateerde klachten of somatisch onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten of chronische pijn. Een waslijst aan problemen waar de doelgroep tegenaan kan lopen en waarbij zwemmen de enige remedie is.

Onbegrijpelijke situatie

Al ruim 18 weken is het bad gesloten voor deze grote doelgroep. “Een onbegrijpelijke situatie als je de ernst inziet waar deze mensen tegenaan lopen” volgens Shiva de Winter, voorzitter van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ). “Ik heb als ondernemer o.a. in de horeca alle begrip voor de versoepelingen die op de rol staan, maar het stilzwijgen en het niet benoemen van deze kwetsbare doelgroep, waar zwemmen van essentieel belang is, is onbegrijpelijk.

Toestemming

Na enkele brieven en mails is het blijkbaar nog steeds niet duidelijk dat de vastgelopen lijven en pijn dusver toegenomen is dat het meer schade oplevert dan waar de maatregelen voor bedoeld zijn”. De Winter heeft in zijn eigen zwembad ‘T Gooische Bad in Hilversum met toestemming van de gemeente het therapeutisch banenzwemmen geïntroduceerd. De mogelijkheid is er nu voor deze doelgroep om in het water hun oefeningen te doen of onder toezicht therapeutisch banen te zwemmen.

“Als je de reacties ziet van mensen die nu twee keer per week komen zwemmen en dankbaar zijn dat ze weer beter kunnen bewegen, dan weet je waar je het voor doet”. De Winter is van mening dat de exit strategie waar nu voor gekozen is economisch gericht is en niet of nauwelijks rekening houdt met de gezondheid en bijverschijnselen van deze doelgroep.

Brief met 10 belangrijke punten

Een brief met 10 belangrijke punten waarom deze doelgroep moet zwemmen vindt vandaag zijn weg naar de Tweede Kamer. “Je zou zeggen dat zij zich toch in moeten kunnen leven met deze doelgroep, de mensen die minder vitaal zijn en afhankelijk zijn van hulp van anderen”. In zijn zwembad ‘T Gooische Bad word deze week een stoeltjeslift geïnstalleerd. “Na deze gedwongen periode zijn sommige bezoekers niet mobiel genoeg meer om de trap op te komen. Aan ons om alles-op-alles te zetten om mensen weer in beweging te krijgen”.

De Winter hekelt de houding van bonden en grote partijen. Geen woord wordt er gerept over deze doelgroep. Mensen benaderen de NSWZ met hun zorgen en het gevoel niet gehoord te worden. Na het succes van de zwemlessen verdient deze doelgroep alle prioriteit. “Het kan niet zo zijn dat mensen dagelijks in pijn zitten of thuis wegkwijnen doordat zij niet aan hun beweging komen”. De NSWZ pleit ervoor dat het kabinet hun ogen opent voor het beeld van de zwembaden. Er wordt gesproken over 11 mei of later.

Commerciële belangen

Het kan en mag niet zo zijn dat het welzijn van senioren afhangt van de commerciële belangen. “Deze doelgroep is niet gewend van de toren te blazen maar dat verdienen zij wel”. De NSWZ pleit ervoor in gesprek te gaan met de beleidsmakers om zo de opening van de zwembaden te bespreken. Te beginnen met de senioren. Alles in het zwembad kan Coronaproof dat heeft de branche al meerdere malen bewezen. Den Haag: open de ógen en toon empathie voor deze stille doelgroep. Naast deze richting onderneemt de NSWZ ook actie tegen de onverantwoorde overheidssteun SPUK IJZ en het gebruik van douches in zwembaden. “Het lijkt erop dat beleidsmakers geen flauw idee hebben wat er zich in een zwembad afspeelt. Ik nodig ze van harte uit voor een rondleiding en tekst en uitleg want dit móét stoppen.”

Bron: NSWZ