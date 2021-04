‘Verbijsterend dat zo weinig verpleeghuizen coronamaatregelen versoepelen’

Weinig versoepelingen in verpleeghuizen ondanks hoge vaccinatiegraad | ANP

Weinig verpleeghuizen hebben de laatste tijd versoepelingen doorgevoerd, ondanks de hoge vaccinatiegraad. Dat blijkt uit onderzoek onder 76 verpleeghuizen. In de meeste verzorgingshuizen is minimaal 80 procent van de bewoners ingeënt tegen het coronavirus en naar schatting 60 tot 70 procent van het personeel. Toch leidt dat niet automatisch tot het afschalen van de maatregelen.

Een hand op de schouder van levensbelang

We zijn verbijsterd dat nog zo weinig verpleeghuizen versoepelingen van de coronamaatregelen hebben doorgevoerd. Juist met deze vaccinatiegraad onder bewoners en personeel zou er al veel meer mogelijk moeten zijn. Mensen snakken ernaar elkaar weer te kunnen bezoeken en te knuffelen. 70% van de bewoners van het verpleeghuis heeft dementie. Voor hun kwaliteit van leven is bezoek en een hand op de schouder van levensbelang. De enige goede reden om níet te versoepelen is als er een coronabesmetting in het huis is. In ieder ander geval moet de kwaliteit van leven voorop staan. Daar mag geen enkele twijfel over zijn, het gaat immers om mensen in hun laatste levensfase.

Dit is een expertquote van Julie Meerveld van Alzheimer Nederland, in het kader van ANP Expert Support. Julie Meerveld is Manager belangenbehartiging en regionale hulp bij Alzheimer Nederland

Bron: ANP Expert Support