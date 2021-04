Koninklijke onderscheiding voor dr. Imelda de Groot, kinderrevalidatiearts

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Op vrijdag 23 april 2021 ontving dr. Imelda de Groot, kinderrevalidatiearts en universitair hoofdocent aan het Radboudumc, een koninklijke onderscheiding uit handen van loco-burgemeester van Nijmegen Harriët Tiemen. Dr. De Groot ontving deze onderscheiding voorafgaand aan het online symposium ‘Verleden, heden en toekomst van de kinderrevalidatie en in het bijzonder voor patiënten met een spierziekte’, ter gelegenheid van haar pensionering.

Imelda de Groot is sinds juni 2005 in dienst bij het Radboudumc, en werkt op de afdeling Revalidatiegeneeskunde als kinderrevalidatiearts en Associate Professor (universitair hoofddocent). Ze heeft indrukwekkende wetenschappelijke prestaties geleverd voor de zorg.

Dr. De Groot vertaalt wetenschappelijke kennis naar praktisch niveau en geeft dit snel door aan zorgverleners in de diverse netwerken. Haar kennis wordt daarmee wereldwijd gedeeld, getuige het aantal citaten en artikelen dat op haar naam staat. Toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften publiceerden zo’n 185 artikelen met haar bijdrage, waaronder het vaktijdschrift Clinical Rehabilitation en Neuromuscular Disorders. Deze wetenschappelijke kennis wordt hiermee wereldwijd ingezet voor de revalidatie van kinderen met spierziekten en mitochondriële aandoeningen. Hiernaast zet dr. De Groot zich met veel toewijding in voor het onderwijs aan studenten en in de vorm van post-academisch onderwijs voor de collega’s in haar beroepsgroep. Ook heeft zij op uitstekende wijze tien promovendi succesvol begeleid.

Voortrekkersrol

Dr. De Groot leidt het kinderspiercentrum in het Radboudumc dat samen met de kinderneurologie is opgezet. In het centrum worden kinderen met een spierziekte gescreend door een multidisciplinair team; de grootste populatie bestaat uit jongens met de spierziekte van Duchenne. Dit heeft geleid tot de start van het Duchenne Centrum Nederland, in samenwerking met LUMC en Kempenhaeghe/MUMC, en vergelijkbare programma’s voor volwassenen met de spierziekte Duchenne en mitochondriële aandoeningen voor kinderen en volwassenen.

Door de uitmuntende wijze waarop dr. De Groot vorm geeft aan de combinatie van clinicus en wetenschapper, gecombineerd met haar voortrekkersrol en haar tomeloze inzet voor haar patiënten, is zij een voorbeeld voor velen.

Wij feliciteren dr. Imelda de Groot met haar benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

De uitreiking van de versierselen, behorend bij de onderscheiding, vond plaats voorafgaand aan een symposium ter gelegenheid van haar pensionering, met inachtneming van alle geldende coronamaatregelen.

Bron: radboudumc