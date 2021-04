SPOT-ON hygiënische werkomgeving 26-30 april

Houd vervelende ziektes buiten de deur

De SPOT ON week is van start. Deze week zetten we het thema ‘hygiënische werkomgeving’ centraal. Van 26 t/m 30 april doe je kennis en inspiratie op rondom dit thema!

In de verpleeghuiszorg vinden we een hygiënische werkomgeving heel logisch. Het hoort erbij. Toch is een schone werkomgeving in de dagelijkse praktijk niet altijd even vanzelfsprekend. Heel vaak zien we het als een taak voor iemand anders om te doen en vergeten we zelf nog wel eens een doekje ergens overheen te halen. Het schoon houden van de werkomgeving is de eerste stap in het buiten de deur houden van vervelende ziektes. Heel belangrijk dus!

‘Hygiënische werkomgeving’

Daarom staat april in het teken van ‘hygiënische werkomgeving’. Een thema voor zowel medewerkers als het management: Hoe kunnen jullie als collega’s samen aan de slag om jullie werkomgeving altijd netjes en schoon te houden? Wat is het belang van een hygiënische werkomgeving en hoe kun je jouw team hierbij faciliteren? In de SPOT ON week van april staan deze thema’s centraal in twee online sessies, interessante artikelen en een filmpje met een échte Spakenburgse dame die weet van poetsen. Voor zowel zorgmedewerkers als voor het management. Ook laten we zien hoe een hygiënische werkomgeving in de praktijk makkelijk te realiseren is.

