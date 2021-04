‘Zet sleutelfiguren in voor hogere opkomst vaccinatie tegen Covid in achterstandswijken’

Artsen: vaccincampagne in kwetsbare wijken, ‘veel mensen totaal verkeerd geïnformeerd’ | NOS

Bewoners van (achterstands)wijken durven zich vaak niet te laten inenten tegen Covid 19, waarschuwen artsenorganisaties. Het antwoord hiervoor ligt maar voor een klein deel in het gezondheidsdomein. Als we gezondheidsverschillen effectief willen verkleinen is het nodig integraal te kijken naar factoren die samenhangen met keuzes voor gezond gedrag.

Vertrouwen

Denk daarbij aan andere domeinen zoals die van huisvesting, werk en inkomen, armoede, onderwijs maar denk ook aan versterken van het zelfvertrouwen, samenredzaamheid en vertrouwen in instanties.

Start op de korte termijn met gedifferentieerde aandacht voor de verschillende groepen via hun sleutelfiguren en werk dit uit naar een integrale aanpak waarin community building en versterken van gezond gedrag zijn verbonden. De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht laat bijvoorbeeld zien hoe dat kan.

Dit is een expertquote van Lou Repetur van Movisie, in het kader van ANP Expert Support. Lou Repetur is programmaleider Sociale basis bij Movisie.

Bron: ANP Expert Support