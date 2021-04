Kabinet: voedselaanbod voor de voedselbanken op peil houden

Het beroep op de voedselbanken neemt toe onder invloed van de coronacrisis, terwijl het aanbod van voedsel vanuit supermarkten en groothandels terugloopt. Het kabinet heeft eerder aangegeven vanwege de uitzonderlijke situatie bereid te zijn de voedselbanken financieel te ondersteunen om de voedselvoorziening op peil te houden. Het kabinet wil deze middelen onder meer gebruiken voor het op termijn inrichten van nieuwe voedselstromen voor de voedselbanken. Dit melden minister Koolmees (SZW) en minister Schouten (LNV) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet heeft Voedselbanken Nederland (VBNL) vorig jaar ondersteund met vier miljoen euro noodsubsidie en biedt ruimte om dit bedrag breder in te zetten. Een nieuw op te richten stichting kan met deze middelen het benodigde voedsel inkopen. In aanvulling op deze subsidie is het kabinet bereid om circa twaalf miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds (ESF+) in te zetten voor materiële hulp, zoals voedsel.

Nieuwe voedselstromen

Het aanbod voor de voedselbanken vanuit lokale supermarkten en groothandels stagneert, omdat de winkels met succes voedselverspilling weten te voorkomen. Zij doen dit bijvoorbeeld door producten die nog beperkt houdbaar zijn tegen gereduceerd tarief te verkopen. Het kabinet kijkt daarom samen met VBNL, gemeenten, voedselproducenten, leveranciers en distributeurs naar het op peil houden van de voedselvoorziening via nieuwe voedselstromen. Hierbij is speciale aandacht voor het tegengaan van voedselverspilling in de hele voedselketen.

Als resultaat hiervan start bijvoorbeeld binnenkort een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheid om beschikbare rest- en bijstromen, die in huidige vorm niet bruikbaar zijn voor voedselbanken en commerciële verkoop, te verwerken naar lang houdbare, gezonde producten. Het gaat dan bijvoorbeeld om een importproduct als zoete aardappel dat bij invoer niet voldoende kwaliteit heeft om als vers product verkocht te worden, maar wel tot soep verwerkt kan worden.

Hulp van de voedselbank

Er zijn ruim 170 voedselbanken in Nederland aangesloten bij de Vereniging Voedselbanken Nederland, met tien distributiecentra en meer dan 500 uitgiftepunten. Of iemand in aanmerking komt voor hulp is onder meer afhankelijk van het bedrag dat er maandelijks overblijft, na aftrek van alle kosten, voor eten en drinken. Voedselbanken Nederland heeft een rekenhulp om in te schatten of iemand een beroep kan doen op de voedselbank.

Bron: Ministerie SZW