Ambulant team West van SDW zaait positiviteit

Thuiswerken, quarantaine, minder sociale contacten. Door corona is dit de tijd waarin we nu leven. Voor veel mensen ook een tijd waarin sociaal isolement en neerslachtigheid ontstaat. Ook voor mensen met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking. Omdenken en positiviteit is hierbij van belang. Daarom heeft SDW een positiviteitsboom ontwikkeld.

Omdenken

Carola Pollemans, medewerker van SDW, volgt de opleiding Social Work bij Avans in Breda. Vanuit de opleiding was de opdracht gegeven een event te organiseren. Carola is hiervoor in gesprek gegaan met SDW en met cliënten die ambulante ondersteuning ontvangen. Vanuit deze gesprekken heeft zij het omdenken en denken in mogelijkheden vertaalt naar een positiviteitsboom en positiviteitsvlog.

Carola vertelt: “We zien dat voor cliënten van SDW corona ook goede dingen heeft gebracht. Zo kregen cliënten die thuis wonen minder fysieke begeleiding, want we deden meer via beeldbellen. De cliënten werden hierdoor zelfstandiger. Ook zochten zij nieuwe hobby’s zoals koken of tuinieren. En ze zijn vaardiger geworden in de digitale wereld en het beeldbellen.

Positiviteitsboom

Dat is iets om heel trots op te zijn.” Zo trots, dat SDW besloot dit in beeld te brengen. “We hebben tussen 6 en 20 april vlogs en kaartjes gedeeld van cliënten en begeleiders. Hierin delen zij geluksmomentjes of een ontwikkeling die zij hebben doorgemaakt. De kaartjes hebben we samen met cliënten op 21 april in een positiviteitsboom gehangen. Het resultaat: Een volgroeide boom vol positiviteit. De clienten die er bij waren, leerden van elkaars ervaringen en deden nieuwe contacten op.



Benieuwd naar de resultaten? Kom gerust een kijkje nemen op het SDW kantoor in het Gemini gebouw aan de Jacob Obrechtlaan 5F in Bergen op Zoom (zodra de maatregelen het toelaten).

Over SDW

SDW ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Zij willen hun zelfstandigheid en talenten ontwikkelen en de vrijwilligers en professionals van SDW ondersteunen daarbij. Zodat deze kwetsbare burgers kunnen leven zoals zij willen en mee kunnen doen.

Heeft u vragen over de ondersteuning van SDW, kijk dan eens op www.sdw.nl of neem contact op met SDW Startpunt: startpunt@sdwzorg.nl of telefoon 088-259 3010.

Bron: SDW