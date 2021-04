Catharina Ziekenhuis plaatst eerste onderhuidse bluetooth-hartmonitor

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is de eerste patiënt van Nederland geïmplanteerd met een nieuwe onderhuidse Bluetooth-hartmonitor. Cardioloog Tim Simmers plaatste het innovatieve apparaatje, dat gekoppeld is aan de mobiele telefoon van de patiënt.

“We kunnen over een langere periode de prestaties van het hart van de patiënt op afstand volgen en ook de instellingen op afstand aanpassen als dat nodig is”, zegt cardioloog Tim Simmers. De kleine draadloze hartmonitor is bedoeld voor patiënten met een abnormaal hartritme die symptomen ervaren als duizeligheid, hartkloppingen, flauwvallen en pijn op de borst, waardoor langdurige controle nodig is.

Twee lucifers groot

Het apparaatje, dat door medisch technologisch bedrijf Medtronic is ontwikkeld, heeft de grootte van twee lucifers en wordt onder de huid in de borstkas geïnjecteerd. De ingreep wordt in minder dan tien minuten onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Het apparaatje is verbonden met een app die voortdurend en heel nauwkeurig ECG-gegevens registreert en deelt met het zorgteam in het ziekenhuis, ook als eventuele ritmestoornissen zich voordoen.

Als de monitor eenmaal onder de huid is gebracht, wordt het via BlueSync-technologie gekoppeld aan de app op de telefoon van de patiënt, zodat de gegevens kunnen worden overgedragen naar het ziekenhuis. Ondanks de minimale afmeting heeft de monitor een levensduur van 4,5 jaar. Cardioloog Simmers: “Deze hartmonitor communiceert via de eigen mobiele telefoon met de remote-care-afdeling van het ziekenhuis in plaats van de gebruikelijke manier via een zender die patiënten ‘vast’ op het nachtkastje moeten zetten. Het is sowieso in deze Covid-19-pandemie goed dat we hartpatiënten op afstand kunnen monitoren!”

Minimaal invasief

Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven plaatste de nieuwste monitor als eerste in Nederland. “In ons hartcentrum werken wij voortdurend samen met partners zoals Medtronic om de zorg voor patiënten verder te verbeteren en innovatieve oplossingen beschikbaar te hebben. Nieuwe technologie betekent vaak dat de patiënt daar direct voordeel van ondervindt. Zoals in dit geval dat de patiënt volledig op afstand gemonitord wordt en ook zelf zijn waardes in de gaten kan houden. Ook dat dit soort innovaties ‘minimaal invasief’ zijn, dus dat we door kleine openingen in het lichaam al veel kunnen doen. Bij de eerste plaatsing was zo’n minimale incisie nodig, dat we het wondje niet eens hoefden te hechten.”

In de loop van de komende maanden is de implanteerbare Bluetooth-hartmonitor in steeds meer Nederlandse ziekenhuizen beschikbaar.

Bron: Catharina Ziekenhuis