Wildzwemmen is populairder dan ooit

In het verlengde van de Wim Hof Methode

Een duik in natuurwater biedt het gevoel van ultieme vrijheid. Zwemmen in de buitenlucht is goed voor het uithoudingsvermogen, geeft plezier, is avontuurlijk en, misschien wel het allermooist, je kunt het samen doen. Het helpt daarnaast bij het omgaan met stress, verdriet, pijn en verveling. In dit boek ontdek je hoe helend en gezond zwemmen in het wild is, wat je nodig hebt en waar je op moet letten. Met dit boek is er geen reden meer om aan de kant te blijven staan.

‘Zwemmen in open water is zoveel tegelijk. Je bent gewichtloos, je zweeft boven een andere wereld, dichter bij vliegen zal je niet komen.’ – Jelle Brandt Corstius, de Volkskrant 2 februari 2021

Bron: Kosmos