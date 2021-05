Reguliere zorg in maart nog 10% lager dan verwacht zonder corona

Ook in de maand maart hebben nog steeds minder verwijzingen plaatsgevonden in de zorg dan verwacht zonder corona. De afgelopen maand hebben huisartsen in Nederland 10% minder verwijzingen en aanvragen diagnostiek gedaan naar ziekenhuizen en zelfstandige klinieken, dan verwacht op basis van pre-corona data. Landelijke cijfers, afkomstig van zorgplatform ZorgDomein, laten zien dat de hoeveelheid uitgestelde medisch specialistische zorg sinds de start van de corona pandemie in maart 2020 nu is opgelopen tot bijna 1,9 miljoen verwijzingen. De reguliere zorg stagneert nog altijd.





Stijging van aantal verwijzingen vergeleken met januari en februari

Afgelopen maand deden huisartsen 857.131 verwijzingen en aanvragen diagnostiek (exclusief lab) naar ziekenhuizen en specialistische zorg. Dat zijn 90.994 verwijzingen en aanvragen minder dan onder normale omstandigheden deze maand. Waar in januari nog ongeveer 1 op de 4 verwijzingen (23%) niet door ging en in februari 1 op 5 (17%), zien we dat in maart nog maar 1 op 10 verwijzingen en aanvragen diagnostiek (exclusief lab) geen doorgang heeft gevonden.





Hoogste aantal verwijzingen in 20-jarig bestaan

Naast verwijzingen naar medisch specialistisch zorg, kunnen verwijzers ook via het zorgplatform verwijzen naar andere zorgdisciplines. Denk bijvoorbeeld aan GGZ- en VVT-instellingen en paramedici als fysiotherapeuten en vrijgevestigde psychologen. Ondanks dat we nog steeds te maken hebben met de afschaling van reguliere zorg, maken steeds meer verwijzers en zorgaanbieders gebruik van ZorgDomein. Op 15 maart vond dan ook een record aantal verwijzingen plaats in het 20-jarig bestaan van ZorgDomein, naar medische specialistische zorg én de andere zorgdisciplines. Op deze dag wisten verwijzers 81.369 keer de best mogelijke vervolgzorg voor hun patiënten te vinden via ZorgDomein.

Inzicht voor huisartsen



Om zo veel mogelijk patiënten te voorzien van de zorg die zij nodig hebben, is het noodzakelijk dat huisartsen inzicht hebben waar reguliere zorg wordt afgeschaald en waar deze nog wel doorgang vindt. ZorgDomein biedt dit inzicht aan nagenoeg alle huisartsen. Ziekenhuizen en zelfstandige klinieken kunnen de toegangstijden tot op het niveau van elk specifiek zorgaanbod, oftewel behandeling passend bij de zorgvraag, goed tonen op ZorgDomein. Daarnaast worden huisartsen en zorgaanbieders geholpen om bij het aanvragen van zorg de urgentie te classificeren conform onderlinge afspraken. Twee eenvoudige stuurwielen om de vraag goed te kunnen dirigeren.

Bron: ZorgDomein