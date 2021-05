Marc Seelen en Jeroen van Duren in augustus naar raad van bestuur Flevoziekenhuis

De raad van toezicht van het Flevoziekenhuis heeft Marc Seelen en Jeroen van Duren benoemd tot nieuwe leden van de raad van bestuur. Marc Seelen wordt verantwoordelijk voor de portefeuille kwaliteit en veiligheid van zorg, Jeroen van Duren wordt de nieuwe bestuurder financiën en bedrijfsvoering. Beiden starten in augustus. “De raad van toezicht is verheugd om twee beloftevolle nieuwe bestuurders te kunnen aanstellen, die samen met Anita Arts, de voorzitter van de raad van bestuur, het ziekenhuis gaan besturen”, aldus Lode Wigersma, voorzitter van de raad van toezicht. “

Sporen verdiend

Beide aanstaande nieuwe leden van de raad van bestuur hebben hun sporen verdiend in de ziekenhuiswereld. Het Flevoziekenhuis heeft alle vertrouwen in een vruchtbare en inspirerende samenwerking”.Marc Seelen is als transplantatienefroloog en CMIO (Chief Medical Information Officer) verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij beschikt daarnaast over ruime ervaring als onderzoeker, docent, medisch manager en vervult diverse adviserende en bestuurlijke functies in de noordelijke regio en het CMIO netwerk. Tevens is hij toezichthouder.

”De komende jaren wil ik mijn uiterste best doen om, samen met verpleegkundigen, artsen en alle andere zorgprofessionals, de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg van het Flevoziekenhuis verder te ontwikkelen. Door met elkaar samen te werken versterken we het Flevoziekenhuis in zijn positie als betrouwbare, veilige en klantgerichte partner voor zijn patiënten en de regio”.

Ambities

Jeroen van Duren heeft ruime ervaring als financieel directeur/manager en is tevens toezichthouder. Hij is sinds 6 jaar werkzaam als financieel directeur van de Sint Maartenkliniek. Hij bekleedde eerder verschillende functies bij onder meer zorgverzekeraar Menzis. “Ik verheug me op de start bij het Flevoziekenhuis. Een mooi, ambitieus en groeiend ziekenhuis dat sterk inzet op samenwerking met partners om haar ambities te verwezenlijken. Ik wil graag samen met de enthousiaste en betrokken collega’s van het Flevoziekenhuis en de partners in de regio hier mijn bijdrage aan leveren”, aldus Jeroen van Duren.

Marc Seelen volgt Edo Schubert op, die per 1 mei is toegetreden tot de raad van bestuur van het Dijklander Ziekenhuis. Jeroen van Duren neemt de portefeuille over van Annette Fijn van Draat. Zij gaat niet op voor een nieuwe bestuursperiode en neemt eind mei na 4 jaar afscheid van het Flevoziekenhuis. Anita Arts, voorzitter raad van bestuur: “Fijn om in augustus de 3-hoofdige raad van bestuur weer compleet te hebben! Ik zie uit naar de komst van Marc en Jeroen en dank mijn collega’s Edo en Annette voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren.“

Fotobijschrift: Marc Seelen (links) en Jeroen van Duren (rechts), eigen foto.

Bron: Flevoziekenhuis