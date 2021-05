Bewoners verpleeghuizen met VR-bril ‘op bezoek’ in het Rijksmuseum

Virtueel uitje haalt ouderen even uit isolement

Maya VR en het KPN Mooiste Contact Fonds gaan bewoners van verpleeghuizen trakteren op een virtueel ‘uitje’ naar het Rijksmuseum. Met behulp van een VR-bril en onder begeleiding van studenten kunstgeschiedenis krijgen ouderen in kleine groepen een individuele ‘rondleiding’ en zien én horen zij wat het museum te bieden heeft. Na afloop kunnen de bewoners en studenten samen napraten over de kunstwerken die zij zojuist gezien hebben waaronder de Nachtwacht en het Melkmeisje.

Voor de ouderen is het uitje een zeer welkome afleiding. Sociaal contact en uitjes zijn al meer dan een jaar vrijwel onmogelijk terwijl de behoefte hieraan juist groot is. Het percentage 75-plussers (circa 1,2 miljoen mensen in Nederland) dat zich eenzaam voelt, is in 2020 verdubbeld* ten opzichte van 2019. Uiteraard spelen de gevolgen van het coronavirus een grote rol in deze toename.

Verbinden

“Bij Maya staat verbinden bovenaan. De VR-bril biedt ouderen een ongelofelijke ervaring, maar is vooral een manier om mensen met elkaar te verbinden”, aldus Jan Schipper, oprichter van Maya VR. “Door ouderen binnen het tehuis samen te laten deelnemen onder begeleiding van studenten, verbinden wij tevens verschillende generaties met elkaar. Zo is er weer even écht contact want daar is zo veel behoefte aan in deze tijd.”

“Voor het KPN Mooiste Contact Fonds staat het stimuleren van sociaal contact al veertien jaar op één”, zegt Mark Versteegen, directeur van het fonds. “Dat doen we met verschillende projecten. Nu mensen niet naar buiten kunnen, brengen wij buiten naar binnen. Als hoofdsponsor van het Rijksmuseum laten we hen genieten van een prachtige rondleiding door het museum met 4K-beelden. Samen met de ouderen, de studenten en als de maatregelen het weer toelaten ook KPN-vrijwilligers, maken we er een gezellige middag van!”

Dit jaar krijgen in totaal zo’n 3.000 ouderen in verpleeghuizen in heel Nederland een virtuele rondleiding door het Rijksmuseum. De bijeenkomsten vinden plaats in huizen waar bewoners en medewerkers gevaccineerd zijn tegen COVID-19.

Maya VR

Maya VR is een jonge zorgonderneming die de strijd aan gaat met eenzaamheid onder ouderen. Met behulp van VR-technologie brengt Maya de mogelijkheid om ouderen een dagje weg te bieden, vanuit hun eigen huis. Door de hulp van virtual reality kunnen ouderen belevingen ondergaan die anders onmogelijk zouden zijn. Zo genieten ouderen bij Maya van een safari, citytrips, museumbezoeken en wandelen zij door de mooiste natuurgebieden.

KPN Mooiste Contact Fonds

Het KPN Mooiste Contact Fonds is een initiatief van KPN. Het fonds werd in 2007 opgericht en ondersteunt initiatieven van verschillende maatschappelijke partners die gericht zijn op het stimuleren van sociaal contact voor kwetsbare groepen in de samenleving voor wie dit contact niet vanzelfsprekend is. Het fonds zet kennis, ICT, middelen en mensen (KPN-vrijwilligers) in om daar wat aan te doen.

*https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2020/09/10/de-sociale-staat-van-nederland-2020

Bron: KPN