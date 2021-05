Onderzoekers parkinson bundelen krachten in Nederland

Deze nieuwe beroepsvereniging van Parkinson Onderzoekers sluit zich aan bij de recent opgerichte Parkinson Alliantie Nederland; Samen versnellen!

Krachten bundelen

Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld! De persoonlijke en maatschappelijke impact van deze progressieve ziekte is niet alleen ongekend, ze is bij velen ook nog onbekend. Er zijn veel onderzoekers werkzaam op het terrein van de ziekte van parkinson en parkinsonismen. Om de strijd tegen de ziekten effectiever te maken is intensivering van de samenwerking tussen onderzoekers noodzakelijk, maar ook die met andere partijen zoals de Parkinsonvereniging, het netwerk van artsen en verpleegkundigen (ParkinsonNet) en de fondsenwerving (ParkinsonNL).

Voorzitter Wilma van de Berg: ‘’Door de oprichting van de beroepsvereniging ‘Dutch Parkinson Scientists’ én onze aansluiting bij de Parkinsonalliantie Nederland gaan we onze krachten zowel nationaal als internationaal bundelen en versterken we elkaar in het vinden van baanbrekende oplossingen. We nodigen alle onderzoekers op het terrein van parkinson en parkinsonismen van harte uit zich als lid bij onze vereniging aan te sluiten.’’

Bron: Amsterdam UMC