Vrijdag in Meldpunt: Is de nieuwe gezondheidsapp PGO wel veilig?

Nederlanders kunnen hun medische gegevens beheren in een PGO, een Persoonlijke Gezondheidsomgeving. Dat is een app of een website waar patiënten gezondheidsgegevens kunnen verzamelen en delen met zorgprofessionals. Maar is dit systeem wel veilig? Het antwoord is te zien in Meldpunt op vrijdag 7 mei om 19.20 uur bij MAX op NPO 2.

Bart van Pinxteren is één van de Nederlandse huisartsen die al werkt met een PGO. Hij is enthousiast. Omdat patiënten alle medische gegevens op één plek hebben, krijgen ze meer overzicht. Ook kunnen ze de gegevens van verschillende apps zoals de stappenteller of de slaapmeter uploaden. En zo kan Van Pinxteren op zijn beurt betere gezondheidsadviezen geven.

5.000 huisartsen gaan werken met PGO

In juli van dit jaar gaan 5.000 huisartsen werken met een PGO. Maar patiënten die niet digitaal vaardig zijn, dreigen buiten de boot te vallen. Dat begrijpt ook PGO-ontwikkelaar Hans ter Brake. Hij hoort van ouderen dat ze het systeem moeilijk vinden. En hoe zit het met de veiligheid? In de studio praat Elles de Bruin met privacy-deskundige Rob van Eijk en met Marc van Dijk. Hij is directeur van MedMij, de organisatie die de standaard voor de PGO bepaald.

Coronavacccin werkt niet

En verder in Meldpunt: Annelies Hilgersom (51) komt al maanden het huis niet uit. Ze heeft een donornier en is doodsbang om corona te krijgen. Maar nu het coronavaccin voor haar klaar ligt, doemt er een ander probleem op. Annelies slikt medicijnen die ervoor zorgen dat haar lichaam de donornier niet afstoot. Maar deze medicatie zorgt bij sommige patiënten ervoor dat het coronavaccin niet werkt. Ook patiënten met reuma en Multiple Sclerose kunnen met dit probleem te maken krijgen. Op dit moment wordt in Nederland onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het coronavaccin bij verschillende patiëntengroepen. In de studio vertelt neuroloog Filip Eftimov van Amsterdam UMC wat de laatste stand van zaken is.

