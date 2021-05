Gezocht! Gezondheidspioniers voor Albert Schweitzer Prijs 2021

Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF), een stichting die kleinschalige gezondheidsprojecten in Afrika mogelijk maakt, schrijft dit jaar weer de Albert Schweitzer Prijs uit. Een prijs die jonge pioniers met een medische of technische opleiding kunnen winnen met slimme, innovatieve ideeën of initiatieven ter verbetering van de gezondheidszorg in landen ten zuiden van de Sahara (Sub-Sahara) in Afrika.

Met de Albert Schweitzer prijs wil het NASF jonge pioniers een podium geven voor hun innovatieve ideeën en hiervoor financiële ondersteuning bieden. Daarnaast helpt en begeleidt het fonds deze jongeren verder bij het ontwikkelen van hun initiatief. De inschrijving voor het inleveren van ideeën in projectvorm sluit op 19 juli 2021. Een vakjury beoordeelt de inzendingen. Op 9 oktober 2021 is de prijsuitreiking en worden de winnaars tijdens een online event bekend gemaakt.

10e Albert Schweitzer Prijs

De Albert Schweitzer Prijs wordt dit jaar voor de 10e keer uitgereikt. De prijs bestaat uit meerdere geldprijzen. Een hoofdprijs van € 5.000 een publieksprijs van € 1.000 en twee aanmoedigingsprijzen van € 500. ‘Met de Albert Schweitzer Prijs geeft het NASF al tien jaar innovatieve ideeën een vliegende start om daadwerkelijk het verschil te gaan maken in Afrika’, aldus Frans Hiddema voorzitter van het NASF. ‘Vorig jaar konden we de prijs i.v.m. de Covid pandemie niet uitreiken. Dit jaar doen we dit in een andere vorm, namelijk in een live stream event’. Meer informatie hierover volgt op www.nasf.nl.

Jonge Albert Schweitzers gezocht – gezondheidspioniers

Gezondheidspioniers zijn mensen die nieuwe wegen en terreinen van gezondheidszorg ontsluiten in Afrika, in de traditie van Albert Schweitzer. Die met een eenvoudig, slim idee een wereld van verschil kunnen maken. Het NASF nodigt Nederlandse jongeren uit de Albert Schweitzer in zichzelf te ontwikkelen. En hun talenten in dienst te stellen in het belang van de medemens in Afrika. Net zoals de naamgever van het NASF, arts en nobelprijs winnaar Dr. Albert Schweitzer, deed. Passie voor gezondheid, innovatie, ondernemerschap, leiderschap en gedrevenheid zijn eigenschappen kenmerkend voor hem en voor de deelnemers aan de Albert Schweitzer Prijs.

Medische en technische pioniers

Hiddema: ‘Gericht zoeken we jongeren tussen de 18 en 35 jaar die een medische opleiding of technische opleiding volgen aan het MBO, HBO of een universiteit of onlangs deze opleiding hebben afgerond. Denk aan aankomend artsen en andere zorgprofessionals zoals verpleegkundigen, verloskundigen, therapeuten, etc. Maar ook technische professionals met een opleiding richting bouwkunde, civiele techniek, klinische technologie of andere praktische technische studies. We nodigen hen van harte uit te komen met eenvoudige slimme, innovaties en praktische en uitvoerbare oplossingen die de gezondheid van mensen in Afrika kunnen verbeteren’.





Voorgaande winnaars van de Albert Schweitzer Prijs

Bij de vorige Albert Schweitzer prijs verkoos de vakjury Jonathan Vas Nunes (32, tropenarts in opleiding) tot winnaar van de hoofdprijs. Met zijn project ‘Genees een Wond, Koop een Bij’ zorgde hij voor een betere behandeling van wonden bij mensen in Sierra Leone door gebruik te maken van lokale honing. Hij richtte hiervoor een biologische imkerij op bij het Masanga Hospital. Honing heeft belangrijke desinfecterende eigenschappen en kan goed gebruikt worden voor wondverzorging. Met de plaatselijke productie van honing zorgen Jonathan en zijn collega´s voor een betere behandeling van patiënten en voor een beter leven voor lokale bewoners én voor de bij.





Andere prijswinnaars die Jonathan voorgingen, zijn Lars en Merel die betaalbare protheses in Afrika maken met hun 3-D printlab. En Milou en Iris die een couveuseafdeling inrichten in Tanzania om kindersterfte terug te dringen. Stuk voor stuk unieke initiatieven die zijn opgezet en uitgevoerd door echte pioniers.

Over Albert Schweitzer

Dr. Albert Schweitzer is vooral bekend omdat hij in 1913 als gezondheidspionier het Lambaréné ziekenhuis bouwde in Gabon en in 1952 de Nobelprijs voor de Vrede ontving. Naast arts was hij filosoof, theoloog en organist. Omdat zijn levensinstelling tijdloos is en een inspiratie voor veel mensen, zet het Nederlands Albert Schweitzer Fonds het werk van Albert Schweitzer voort. Voor miljoenen mensen was en is hij hèt voorbeeld van humaniteit en persoonlijk leiderschap. Zijn grootste nalatenschap is misschien wel hoe hij anderen tot grootse daden heeft geïnspireerd.

Informatie over de Albert Schweitzer Prijs en de projectvoorwaarden: www.nasf.nl.



Over het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF)

Het NASF wil dat zoveel mogelijk mensen in Afrika gezond zijn. Gezondheid is immers het belangrijkste bezit in iemands leven. Ook als je geboren bent in Afrika. Het is een voorwaarde voor zelfredzaamheid en de basis voor een zelfstandig en waardig leven. Daarom steunt het Albert Schweitzer Fonds projecten in Afrika die concreet de gezondheid verbeteren. Kleinschalige, slimme gezondheidsinitiatieven die impact maken. Lokaal gesteunde en opgezette projecten die grote kans van slagen hebben in Sub-Sahara Afrika en bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Elke euro die het NASF ontvangt uit donaties wordt ingezet om projecten te financieren. Projecten die zich kenmerken door praktische oplossen en een gedegen duurzame uitvoering volledig conform een plan en met lokale kennis, steun en expertise. Van Burkina Faso tot Oeganda. Van waterput tot kraamkliniek. Voor meer informatie : www.nasf.nl.