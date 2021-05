Deloitte neemt Iperion Life Sciences Consultancy over

Deloitte heeft in mei 2021 2021 Iperion Life Sciences Consultancy overgenomen. Door het wereldwijde netwerk en de brede kennis van Deloitte te combineren met de specifieke expertise en gedrevenheid van Iperion, hopen beide partijen een grotere bijdrage te leveren aan een verantwoorde toekomst van gezondheid. Hun gezamenlijke doel is het bereiken van meer vertrouwen en transparantie in de Life Sciences sector, ten gunste van patiënten en zorgsector. Voorbeelden hiervan zijn snellere goedkeuring van nieuwe of verbeterde medicijnen en informatievoorziening aan patiënten en hun zorgverleners.

Deloitte investeert wereldwijd in de Life Sciences sector als onderdeel van de Life Sciences Regulatory-praktijk. Specifiek ook in Nederland nu het Europees Geneesmiddelenbureau(EMA) hierheen is verhuisd, om zo de Europese wet-en regelgeving binnen dit domein verder te stimuleren. Iperion werd zes jaar geleden opgericht met de ambitie om innovatie in Life Sciences te stimuleren door het structureren en digitaliseren van gereguleerde informatie. Dit is nodig om de goedkeuring en monitoring van medicijnen te bevorderen. Niet alleen om de marktintroductie te versnellen, maar ook om meer wereldwijde samenwerking mogelijk te maken op basis van betrouwbare, consistente en wereldwijd vergelijkbare informatie over geneesmiddelen.

Iperion heeft zowel farmaceutische bedrijven als regelgevende instanties met succes ondersteund bij inspanningen om de kwaliteit van proces, systeem en data te optimaliseren. Daarnaast stimuleert Iperion naleving van de ISO-normen voor IDMP (‘Identification of Medicinal Products’) en data?interoperabiliteit. De vasthoudendheid van Iperion ten aanzien van regelgevende data-interoperabiliteit en standaardisatie zit in hun DNA.

Deloitte deelt deze visie en deze ambities en erkent de unieke marktpositie die Iperion in de loop van de jaren heeft verkregen.

De noodzaak van datastandaardisering en data-interoperabiliteit

Iperion maakt zich hard voor de invoering van een internationale datastandaard binnen de gereguleerde omgeving. Deze standaard is essentieel om in de nabije toekomst te voldoen aan nieuwe (EU) regelgeving en het bereiken van data-interoperabiliteit. Gereguleerde productinformatie omvat gegevens voor bijsluiters, informatie voor artsen en apothekers, evenals formele registratiegegevens voor goedkeuring van geneesmiddelen die vereist zijn door nationale en internationale gezondheidsautoriteiten. De COVID-crisis heeft de urgentie om sneller efficiënte en betrouwbare medicatie op de markt te brengen alleen maar verder aangewakkerd en de noodzaak voor digitalisering is hierdoor toegenomen.

Frits Stulp en Karel Bastiaanssen, de oprichters van Iperion, hebben al jaren met veel passie aan deze missie gewerkt: “Wij geloven sterk in de combinatie van Deloitte en Iperion en we werken al jaren samen aan innovatieve digitaliseringsprojecten bij farmaceutische bedrijven. De integratie met Deloitte is een bewuste stap in onze missie naar gestandaardiseerde en gestructureerde data, die leidt tot meer innovatiesnelheid en transparantie in informatie binnen de gehele Life Sciences keten.”

Gedeelde ambitie

“Onze gezamenlijke inspanningen vergroten en versnellen onze impact bij het vormgeven van een van de belangrijkste aanjagers van de ‘Future of Health’, zoals data-interoperabiliteit. De combinatie van kennis en kunde vullen elkaar goed aan. Wij zijn hierdoor uitstekend in staat al onze klanten optimaal te blijven bedienen”, aldus Aida Demneri, Life Sciences & Healthcare Partner Deloitte Risk Advisory. Harvey Christophers, Managing Partner Deloitte Risk Advisory: “Iperion is een expert in de markt. Wij zijn zeer benieuwd wat we gezamenlijk kunnen leveren. De kennis en passie van het jonge team hebben ons vooral aangetrokken tot Iperion. We bundelen onze krachten om onze klanten te helpen verantwoord te ondernemen, het vertrouwen te vergroten en echt impact te maken.” Frits Stulp wordt Risk Advisory Partner bij Deloitte en Karel Bastiaanssen gaat aan de slag als Director om de groei van Iperion te faciliteren. De thuisbasis van Iperion Life Sciences Consultancy is Vlijmen, Nederland.

Bron: Deloitte