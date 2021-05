Duizendste bevalling in het Ikazia Ziekenhuis

Op maandag 3 mei beviel mevrouw Van Helvert van haar tweede kindje in het Moeder en Kind Centrum van het Ikazia Ziekenhuis. Met de komst van baby Sophie viert het Rotterdamse ziekenhuis haar duizendste bevalling van dit jaar. De bevalling verliep voorspoedig en ze mochten dezelfde dag nog naar huis.

Mevrouw en meneer Van Helvert werden maandag om 3.11 uur trotse ouders van een prachtige dochter, genaamd Sophie. De familie heeft al een eenjarige dochter, Eva. “De bevalling verliep heel voorspoedig. Eva is ook in het Ikazia Ziekenhuis geboren, maar daarvoor werd ik ingeleid. Ook toen zijn we in Ikazia heel goed geholpen. Sophie dronk in het ziekenhuis al goed en hier thuis gaat het ook prima. Dat is wel erg prettig, zo’n start.” Dat Sophie in tijden van corona is geboren, vindt mevrouw Van Helvert niet erg. “Ik vind het eigenlijk wel fijn. Het is een stuk rustiger zo. We hebben meer tijd voor elkaar en Eva kan zo ook wennen aan haar zusje.”

Over het Moeder en Kind Centrum

Binnen het Moeder en Kind Centrum van Ikazia staat het gezin centraal. De geboorte- en kraamsuites geven een gevoel van thuis. Daarbij hebben de kersverse ouders de zekerheid van medische zorg vlakbij. Na de geboorte blijven ze op een eigen kamer om zo veel mogelijk tijd samen door te brengen.

Fotobijschrift, v.l.n.r.: Marja Gijsbers van Wijk, kraamverzorgende, mevrouw Van Helvert, Sophie van Helvert en meneer Van Helvert

Bron: Ikazia