FNV: Ultimatum werkgevers industriële wasserijen verlopen, mogelijk overlast in zieken- en verpleeghuizen

Acties op komst industriële wasserijen na verlopen ultimatum

Het ultimatum dat de FNV 4 mei stuurde aan FTN en Netex, de brancheorganisaties van de industriële wasserijen in Nederland, is vanmiddag verlopen. Dino Djulbic, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘Volgende week staat de eerste actie op stapel. We beginnen rustig en hopen dat de werkgevers eindelijk eens gaan luisteren. Want niemand van ons wil met staken overlast veroorzaken in zieken- en verpleeghuizen.

De FNV eist namens haar leden een nieuwe eenjarige cao die ingaat op 1 juni 2020 met een loonsverhoging van 5%. Yolanda Reus, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘Door niet in te gaan op het ultimatum laten de werkgevers het aankomen op acties. Zij zadelen zo hun klanten op met hun problemen.’ Werknemers in de industriële wasserijen verzorgen onder meer al het linnen- en beddengoed voor verpleeghuizen, ziekenhuizen en horeca.

Verlieslijdende bedrijven weigeren aparte afspraken



In de textielverzorging zijn bedrijven die goed draaien en bedrijven die slecht draaien verenigd onder één cao. De bedrijven die textiel schoonmaken voor ziekenhuizen en verpleeghuizen hebben goed gedraaid en flinke winsten gemaakt. Reus: ‘Dat geldt voor veel meer dan de helft van de sector. Voor de bedrijven die aan de horeca leveren, kunnen we binnen de cao een andere afspraak maken. Dat hebben we meerdere malen aangeboden. Maar de werkgevers weigeren dat en zo verschuilen de goed draaiende zich achter de slecht draaiende bedrijven.’

Bron: FNV