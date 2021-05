Uniek initiatief in Noord-Brabant: abortuskliniek en mannen sterilisatiekliniek slaan handen ineen!

Het aantal abortussen stijgt bij vrouwen boven de 30 jaar. Sterilisatie van de man is de

betrouwbaarste anticonceptie die er is. Deze feiten brachten Vrouwen Medisch Centrum Den Bosch en Andros Clinics samen en leidde tot een unieke samenwerking. Voortaan worden in het medisch centrum ook mannen sterilisaties verricht door Andros Clinics.



“Een op de zes zwangerschappen eindigt met een abortus. En hoewel het aantal abortussen in Nederland nagenoeg gelijk blijft, neemt het aandeel van vrouwen boven de 30 jaar juist toe. Meestal hebben ze een vaste relatie en vaak hebben ze al kinderen”, vertelt Sandra Kroeze, abortusarts en directeur van het vrouwencentrum.



Inmiddels is bijna de helft van de vrouwen ouder dan 30 jaar blijkt uit de laatste cijfers van de Inspectie gezondheidszorg. Kroeze: “We horen dat vrouwen vaak pilmoe zijn en stoppen met hormonale anticonceptie. Soms kiezen stellen dan voor minder betrouwbare alternatieven zoals bijvoorbeeld periodieke onthouding. Daardoor neemt het aantal ongewenste zwangerschappen toe.”



Uroloog Oncko van Vierssen Trip van Andros Clinics vult aan: “Sterilisatie van de man is de betrouwbaarste anticonceptie die er is. En juist zo geschikt voor mannen van deze leeftijd bij wie het gezin compleet is. Het is een eenvoudige ingreep waar jaarlijks zo’n 20.000 mannen voor kiezen.”



Mannen zijn vaak angstig dat het hun seksleven zal beïnvloeden. Dat is echt niet nodig volgens de arts. “Het libido, het gevoel en de testosteron veranderen niet. Ook is de angst voor veel pijn onterecht. Uiteindelijk stapt bijna iedere man van mijn behandeltafel met ‘nou dat is me 100% meegevallen’. Dat komt ook omdat we veel ervaring hebben in onze klinieken.”



Sandra Kroeze: “Anticonceptie is een onderwerp dat we altijd bespreken met onze patiënten. We zijn er trots op dat hier straks ook mannen sterilisaties kunnen worden aangeboden.”

Bron: Andros Clinics & Vrouwen Medisch Centrum