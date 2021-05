Catharina Ziekenhuis twee keer genomineerd voor Zinnige Zorg Award 2021

Trots! Twee initiatieven van het Catharina Ziekenhuis zijn genomineerd voor de Zinnige Zorg Award 2021 van zorgverzekeraar VGZ. Een bijzondere blijk van waardering voor alle zorgverleners die continu bezig zijn om de zorg te verbeteren en te vernieuwen. De twee initiatieven maken kans op een geldprijs waarmee zij hun ideeën nog verder kunnen ontwikkelen. Het algemeen publiek wordt gevraagd te stemmen op het beste initaitef.

Nominatie 1: Thuisbehandeling MS-patiënten

Het eerste initiatief van ons ziekenhuis dat – in samenwerking met het ETZ in Tilburg – genomineerd is voor de Zinnige Zorg Award 2021 is de thuisbehandeling van MS-patiënten. MS-patiënten – met een terugval in hun ziekteproces – werden voorheen in het ziekenhuis behandeld met medicatie via een infuus. En dat hoeft niet meer!

Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de behandeling net zo effectief en veilig thuis kan worden gegeven in de vorm van capsules. Die capsules worden voor bijna heel Nederland gemaakt door de apotheek van het Catharina Ziekenhuis. Apotheker Arne Rutgers: “Het scheelt een hoop tijd voor de patiënt en de zorg veel geld.”

Stemmen op dit initiatief kan op de website: vgz.nl/thuisbehandeling-ms

Nominatie 2: Eten na slokdarmchirurgie

Het tweede initiatief gaat over direct eten na een slokdarmoperatie voor slokdarmkanker. Na een slokdarmoperatie starten patiënten in ons ziekenhuis direct met het eten van normaal, vloeibaar voedsel. Hierdoor is geen sondevoeding meer nodig en kunnen zij eerder én zonder thuiszorg naar huis.

Patiënten met slokdarmkanker die zo’n intensieve behandeling – chemo, bestraling en een operatie – moeten ondergaan, worden door chirurg dr. Misha Luyer en zijn team voorbereid alsof het een sportwedstrijd is. Vóór de operatie zorgt de fysiotherapeut voor een goede conditie en krijgt de patiënt van de diëtist voorlichting over goede voeding en eventueel bijvoeding.

Na de operatie krijgen patiënten een speciaal op maat gemaakt menu, dat door de koks van het ziekenhuis samen met de dietisten is ontwikkeld. Het menu bestaat uit voedzame kleine vloeibare hapjes, die de patiënt op dezelfde dag van zijn operatie nog zittend aan een tafel opeet. Dat zorgt ervoor dat patiënten op dag 6 al naar huis kunnen, zonder sondevoeding en zonder thuiszorg! Chirug dr. Misha Luyer: “We verwachten een topprestatie van onze patiënten, dan moet je ze ook voorbereiden alsof het een sportwedstrijd is!”

Stemmen op dit initiatief kan op de website: vgz.nl/eten-na-slokdarmchirurgie

Zinnige Zorg Award

De Zinnige Zorg Award is een nominatie voor initiatieven die de zorg in Nederland eenvoudiger, slimmer en patiëntvriendelijker maken. VGZ zoekt samen met zorgverleners naar vernieuwingen die dat mogelijk maken. Uit al die ideeën zijn er nu veertien initiatieven geselecteerd die kans maken op een gouden, zilveren of bronzen Zinnige Zorg Award.

De vorige editie werd gewonnen door de vooruitstrevende aanpak van het stoma-team van het Catharina Ziekenhuis. Zij slaagden erin om patiënten met een stoma op een veilige manier en vol zelfvertrouwen zonder thuiszorg naar huis te laten gaan. Een initiatief waardoor vooral de druk op de thuiszorg afnam. Met de geldprijs is een stoma-app ontwikkeld om patiënten nog beter te kunnen informeren.

Twee nieuwe initiatieven van ons ziekenhuis maken dus kans op €10.000 aan prijzengeld dat ze kunnen besteden aan zorgvernieuwing.

Foto: bereiding van MS-medicatie in het Catharina Ziekenhuis

Bron: Catharina Ziekenhuis