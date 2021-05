Hoe haal je het meeste uit je werk en heb je genoeg energie voor een leuk privéleven?

Gezonde voeding voor je brein helpt mentale disbalans op te heffen

Meer dan de helft van de Nederlanders ervaart een mentale disbalans en het aantal mensen dat lijdt aan depressieve gedachten, langdurige stress, alzheimer en dementie stijgt enorm. Aanpassingen in je voeding en lifestyle kunnen een groot verschil maken in het opheffen van deze disbalans.



Brein-expert Charlotte Labee heeft het tot haar missie gemaakt Nederland meer kennis over de werking van het brein te geven en te laten zien hoe je met de juiste voeding – brain food – en aanpassingen in je lifestyle je hersenen gezond, energiek en alert te maken en daarmee de mentale disbalans te vermijden.



Nieuw boek: Brain Food Smoothies

Ervaar je een verstoring in je balans tussen werk en privé? Of tussen ontspanning en inspanning? Vroeg of laat heeft dit negatieve gevolgen voor je gezondheid. Maar wist je dat voeding grote invloed heeft om dit te helpen voorkomen? Je brein heeft gezonde voedingsstoffen nodig om in balans te blijven en optimaal te blijven functioneren, nu en in de toekomst.



In het nieuwe boek van breinexpert Charlotte Labee. Brain Food Smoothies, lees je hoe je zelf invloed hebt op je mentale gezondheid. Beter voor je hersenen zorgen, begint bij het veranderen van je lifestyle. Elke dag weer doen we op de automatische piloot dezelfde producten in ons boodschappenmandje. Deze vastgeroeste gewoontes zijn in onze hersenen geprogrammeerd. En dat terwijl ons brein gezonde voeding nodig heeft om goed te functioneren.

Laatste inzichten

Aan de hand van de laatste inzichten uit de orthomoleculaire geneeskunde en neurowetenschap laat Charlotte Labee zien hoe je met brain food je leefstijl kunt aanpakken. Combineer de kracht van goede voeding met die van je eigen brein om nieuwe gewoontes te creëren en je gezondheid en mindset ingrijpend te veranderen. De heldere uitleg over de (samen)werking van je hersenen en darmen, handige breinweetjes over belangrijke voedingsstoffen en supplementen, praktische voedingstips en 80 heerlijke smoothierecepten gaan je helpen lekkerder in je vel te zitten.



Over de auteur

Charlotte Labee is ondernemer, kennis- en ervaringsdeskundige en oprichter van het succesvolle Brain Balance (yourbrainbalance.com), het eerste herseninspiratie- en kennisplatform van Nederland. Via haar lezingen, workshops en social-mediakanalen bereikt ze honderdduizenden mensen en van haar eerste drie Brain Balance-boeken zijn in twee jaar tijd ruim 45.000 exemplaren verkocht.

Brain Food Smoothies | Gezonde voeding voor je brein helpt mentale disbalans op te heffen | Charlotte Labee | 9789021584379 | € 22,50 | 26 mei 2021 | Kosmos Uitgevers Bekijk hier het inkijkexemplaar!

Bron: Kosmos