Symptomen waar je op moet letten na een tekenbeet

In de Week van de Teek is in de media veel aandacht geweest voor het voorkomen van tekenbeten en hoe om te gaan met een tekenbeet. Nu in mei – de Internationale Lyme Awareness Maand – wil Stichting Tekenbeetziekten extra aandacht vragen voor de ziekte van Lyme en specifiek voor de symptomen, die vaak niet onderkend worden.

Het vroeg herkennen van de symptomen is belangrijk om op tijd behandeld te kunnen worden en zo het risico op chronische klachten te verkleinen. Want door het uitstellen van een behandeling krijgt de Borrelia bacterie (de veroorzaker van de ziekte van Lyme) vrij spel om zich door het lichaam te verspreiden en wordt de ziekte van Lyme steeds moeilijker te behandelen.

Bijna iedereen weet dat een rode ring/vlek (EM) na een tekenbeet betekent dat je de ziekte van Lyme hebt.

Maar:

Niet iedereen weet dat je hiermee zo snel mogelijk naar de huisarts moet.

Niet iedereen weet dat deze rode ring/vlek (EM) lang niet bij iedereen ontstaat, opgemerkt of door de huisarts (h)erkend wordt.

Niet iedereen weet dat een aantal andere tekenbeetziekten helemaal niet gepaard gaan met zo’n rode ring/vlek.

Niet iedereen weet dat een teek ook andere ziekten kan overdragen.

Je moet na een tekenbeet dus óók bedacht zijn op andere symptomen, zoals vermoeidheid, koorts en griepachtige verschijnselen. Zeker als niemand in je omgeving griep heeft, zou dit een reden moeten zijn om naar de huisarts te gaan.

Het belangrijkste blijft een tekenbeet te voorkómen (door op de paden te blijven, je niet in het struikgewas te begeven, huidbedekkende kleding te dragen, je broek in je sokken te stoppen, geen open schoenen te dragen en kinderen een petje op te zetten) en je kleding en lichaam – na een verblijf in de natuur – altijd te checken op teken. En bij een tekenbeet de teek zo snel als mogelijk verwijderen zonder te knijpen, draaien of de teek op een andere manier te irriteren. En een tekenbeet moet je altijd melden bij je huisarts, zodat dit wordt opgenomen in je medisch dossier, voor het geval je later alsnog klachten krijgt die te maken kunnen hebben met de tekenbeet.

Het bijgaande infogram toont mogelijke symptomen. Die treden niet bij iedereen op en kunnen in wisselende combinaties voorkomen.

Stichting Tekenbeetziekten legt zich toe op het overwinnen van de ziekte van Lyme en andere tekenbeetziekten door middel van onderzoek, voorlichting en bewustmaking.

Bron: Stichting Tekenbeetziekten