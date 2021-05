Hoogleraar Jet Bussemaker in gesprek met industry leaders over de toekomst van de gezondheidszorg

Op 11 mei 2021 organiseert het Leids Universitair Medisch Centrum een online lanceringsevenement over de toekomst van de gezondheidszorg. Aanleiding voor het evenement is de start van de nieuwe interdisciplinaire masteropleiding Population Health Management vanaf september 2021. Tijdens het evenement spreekt oud-minister en LUMC-hoogleraar Jet Bussemaker met inspirerende leiders uit de sector over het creëren van een toekomstbestendig zorgstelsel: waardegedreven, geïntegreerd en duurzaam. Met als doel de steeds groter wordende gezondheidsverschillen tussen mensen wereldwijd te verkleinen en een duurzaam zorgsysteem te creëren. Onder meer komt aan het woord Jan Kimpen, Chief Medical Officer van Philips, over de belangrijke rol van Population Health Management om de implementatie van complexe gezondheidszorgtransformaties te ondersteunen.



Masteropleiding

De nieuwe Leidse masteropleiding geeft studenten de tools om een bijdrage te leveren aan grootschalige gezondheidszorgorganisatie veranderingen. Via blended learning worden studenten in twee jaar opgeleid tot strategisch adviseur die in staat is om relevante personen en organisaties bij elkaar te brengen voor innovatieve en preventieve oplossingen binnen de gezondheidszorg. Met een innovatieve aanpak worden inzichten uit de epidemiologie, data analyse, geneeskunde, bestuurskunde en gedragswetenschappen gecombineerd.