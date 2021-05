FNV en Stichting Beroepseer lanceren advies voor betere jeugdzorg

De FNV en Stichting Beroepseer lanceren op maandag 17 mei Jeugdsprong, hun advies voor een betere jeugdzorg. Dit gebeurt tijdens een online event vanuit het FNV Centraal Vakbondshuis in Utrecht.

Maaike van der Aar, bestuurder FNV Jeugdzorg: ‘Ik ben echt ongelooflijk trots op dit advies. Het is een uniek, spannend en goed doordacht advies, waarin we de centrale plaats voor professionals en cliënten nu niet alleen noemen, maar ook echt organiseren en waarmee de (hoog)specialistische jeugdzorg niet meer afhankelijk is van politiek en geld maar van de vraag en van de inhoud van de zorg. Het is ook een breed gedragen advies. In een paar weken tijd hebben duizenden professionals uit de jeugdzorg, cliënten, ouders en zelfs gemeenten en werknemers van het Rijk hun handtekening eronder gezet.’

Flinke veranderingen

De FNV en Stichting Beroepseer sloegen eind vorig jaar de handen ineen uit onvrede over de (organisatie van de) jeugdzorg. Zij willen flinke veranderingen in de jeugdzorg, zoals minder bureaucratie, minder administratieve taken, meer inbreng van en samenwerking met jeugd en familie zelf en meer zeggenschap voor de mensen die werken in de jeugdzorg over hun eigen vakgebied.

Stelsel moet drastisch versimpeld

Van der Aar: ‘De werkdruk en administratielast voor de 30.000 werknemers in de jeugdzorg zijn veel te hoog. Zo houden zij nauwelijks tijd over voor hun kinderen en gezinnen. Ook zijn er teveel geld- en tijdverslindende lagen. Er gebeurt hier nu te weinig aan om dingen echt structureel te verbeteren. Het jeugdzorgstelsel moet daarvoor drastisch versimpeld worden.’

Informatie van duizenden professionals

Aan het advies Jeugdsprong hebben onder andere jeugdzorgwerkers, werkgevers, wethouders, ouders, jongeren, leerkrachten en vele anderen meegewerkt. Van der Aar: ‘Een enorme, diverse groep. We hebben informatie bij elkaar gebracht van duizenden professionals, die al jaren samen met de FNV de noodklok luiden over de situatie in de jeugdzorg. We hebben mensen geïnterviewd, enquêtes gehouden, onderzoeken en artikelen gelezen. Heel bijzonder hoe ver we samen zijn gekomen en hoe we elkaar hebben gevonden; de discussies die we voerden, het onderlinge respect, de openheid en – bovenal – de wil om hier een serieus en goed advies van te maken.’

Bron: FNV Jeugdzorg