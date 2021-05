Oproep voor huisartsen van NFK

Uit de meldingen bij ons meldpunt@nfk.nl blijkt dat sommige huisartsen de griepprikrichtlijn zo strikt interpreteren, dat zij weigeren (ex-)kankerpatiënten een medische indicatie te geven voor COVID-vaccinatie.

De richtlijn én afsprakenagenda van de GGD bieden genoeg ruimte om deze groep mensen eerder te vaccineren dan hun leeftijdsgroep. Ook mensen die in de controlefase zitten na hun behandeling, zouden een medische indicatie moeten krijgen. Deze fase duurt tenslotte niet voor niets meestal vijf jaar: we kunnen er helaas niet zo maar van uitgaan dat deze mensen even kwetsbaar zijn als gezonde leeftijdsgenoten.

Huisartsen die patiënten nog niet hebben aangemeld voor COVID-vaccinatie met medische indicatie, kunnen hen vanaf 14 mei zelf een uitnodiging sturen. Deze is in de meeste HIS beschikbaar. De brief moet gepersonaliseerd worden. De tekst van de brief mag niet veranderd worden. Gezondheidsverklaring meesturen alsook de infographic met op de achterkant informatie over de gegevensuitwisseling.

Bron: NFK