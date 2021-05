Zeer hoge therapietrouw voor diabetes medicatie bij Twentse diabetes patiënten

Diabetes is een van de meest voorkomende ziektes in Nederland. In Nederland zijn

meer dan 1 miljoen mensen met diabetes type 2. Diabetes type 2 ontstaat vaak op wat

oudere leeftijd en gaat gepaard met veel hart- en vaataandoeningen. Ter voorkoming

hiervan is de juiste inname van medicatie van groot belang, evenals een gezonde

leefstijl. Geneeskunde student Jelle Beernink (Universiteit Utrecht) onderzocht, onder

begeleiding van hoofdonderzoeker Prof. Goos Laverman aan de UT, de therapietrouw

bij Twentse patiënten. De resultaten van het onderzoek zijn deze week online

gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift ‘Diabetes Care’. Beernink: “Ons

onderzoek laat zien dat Twentse patiënten zeer trouw zijn in het innemen van hun

medicatie voor diabetes type 2.”



Beernink vond dat de inname van diverse middelen, waaronder bloedglucose verlagende

middelen en bloeddrukverlagers boven de 90% was -wat als zeer hoog wordt beschouwd.

Dat de juiste inname van medicatie van groot belang is, werd in dit onderzoek opnieuw

onderstreept, aangezien de kleine groep mensen die de medicatie niet goed bleek in te

nemen, meer te kampen had met hart-/vaatproblemen.



De therapietrouw werd bepaald met een nieuwe methode, “liquid chromatography–tandem mass spectrometry”. Met behulp van deze techniek wordt de aanwezigheid van medicatie in de urine aangetoond.



Hoofdonderzoeker Goos Laverman, internist-nefroloog en hoogleraar aan de UT (Technisch Medisch Centrum): “We weten dat het voor mensen met diabetes type 2 moeilijk is om eengezonde leefstijl aan te houden. Maar de hoge trouw bij het innemen van medicatie laat zien dat de patiënten duidelijk gemotiveerd zijn om hun gezondheid te verbeteren. Hoe het komt dat de therapietrouw zo hoog is? We denken dat het feit dat apotheken in Nederland medicatie meestal automatisch afleveren hieraan bij draagt. Door de metingen in de urine hebben we objectief vast kunnen stellen dat de afgeleverde medicatie ook echt wordt ingenomen.”



Het onderzoek is uitgevoerd door geneeskunde student Jelle Beernink. Om de therapietrouw te bepalen werd door ZGT en Universiteit Twente (vakgroep EEMCS) samengewerkt met onderzoekers van de Universiteit van Leicester (VK), die de aanwezigheid van medicatie in de urine hebben gemeten in 468 deelnemers aan het “Diabetes and Lifestyle Cohort Twente”